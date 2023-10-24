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Любимой собаке актера Гришечкина понадобился психолог после переезда к его дочери-кошатнице

Limon.ee
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Собака скучает по хозяину. Снимок иллюстративный.
Собака скучает по хозяину. Снимок иллюстративный. Фото: Phuttharak/Shutterstock

Поклонники Вячеслава Гришечкина переживали за судьбу его любимого пса по кличке Беня, который после смерти актёра неделями оставался один в квартире. Собаку забрала дочь покойного артиста - Ольга Гришечкина, но беспокойства и споры относительно новой жизни питомца не оставляли фанатов и друзей звезды сериала «Солдаты».

«У нас с Ольгой был договор, что собаку заберу я, но вчера она приехала вместе со своим мужчиной и забрала Беню со всеми его пожитками: лежанкой, игрушками, кормом. Единственное, не забрала его паспорт, так как он хранится у меня. Я могу лишь догадываться, что повлияло на то, что она изменила своё решение. Но, конечно, она имеет право: она же дарила собаку Славе», - рассказал бывший директор Гришечкина Максим Миллер.

Он говорит, что переживал за Беню из-за кошки, которая живёт у Ольги дома. Однако сама Гришечкина рассказала, что сейчас у пса всё хорошо, но пока идёт период адаптации Беня занимается с собачьим психологом.

«Собака живёт со мной. У Бени все в порядке. Никому отдавать я его не собиралась. Кошка у меня, действительно, есть. Сейчас они привыкают друг к другу. Процесс идёт. Терпение и время очень помогают», - рассказала дочь покойного актёра.

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