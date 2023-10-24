Любимой собаке актера Гришечкина понадобился психолог после переезда к его дочери-кошатнице

«У нас с Ольгой был договор, что собаку заберу я, но вчера она приехала вместе со своим мужчиной и забрала Беню со всеми его пожитками: лежанкой, игрушками, кормом. Единственное, не забрала его паспорт, так как он хранится у меня. Я могу лишь догадываться, что повлияло на то, что она изменила своё решение. Но, конечно, она имеет право: она же дарила собаку Славе», - рассказал бывший директор Гришечкина Максим Миллер.

Он говорит, что переживал за Беню из-за кошки, которая живёт у Ольги дома. Однако сама Гришечкина рассказала, что сейчас у пса всё хорошо, но пока идёт период адаптации Беня занимается с собачьим психологом.