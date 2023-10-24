Что обязательно должны сделать эти знаки Зодиака с 1 по 30 ноября – условие для счастья

Дева

Девы обязаны проявить железное терпение. В их жизни будут возникать мелкие неурядицы, которые подпортят планы. В сильный стресс этот знак Зодиака будет загнан из-за собственной требовательности к себе. Звезды советуют им обезопасить себя финансовой подушкой, на службе все может быть шатко. Зато в любви идет затишье.

Весы

Весы смогут проявить себя с лучшей стороны. Ноябрь не позволит им расслабиться. Лучше всего не распыляться по мелочам, а сделать акцент на каком-то одном поприще: либо на любви, либо на службе. Трудиться им придется усердно. В личном плане их ждет судьбоносная встреча с возможной второй половинкой.

Скорпион

Скорпионы могут отдохнуть и набраться сил. Этот месяц позволит им насладиться плодами собственных трудов. Драма может возникнуть на ровном месте, особенно в любовных отношениях. Лучше умерить ревность и не поддаваться надуманным тревогам. Идиллия наступит ближе к зиме.

Стрелец