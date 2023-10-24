Что обязательно должны сделать эти знаки Зодиака с 1 по 30 ноября – условие для счастья

Астролог поделилась прогнозом на ноябрь, определив миссию некоторых знаков Зодиака. От этого будет зависеть их процветание.
Дева
Девы обязаны проявить железное терпение. В их жизни будут возникать мелкие неурядицы, которые подпортят планы. В сильный стресс этот знак Зодиака будет загнан из-за собственной требовательности к себе. Звезды советуют им обезопасить себя финансовой подушкой, на службе все может быть шатко. Зато в любви идет затишье.
Весы
Весы смогут проявить себя с лучшей стороны. Ноябрь не позволит им расслабиться. Лучше всего не распыляться по мелочам, а сделать акцент на каком-то одном поприще: либо на любви, либо на службе. Трудиться им придется усердно. В личном плане их ждет судьбоносная встреча с возможной второй половинкой.
Скорпион
Скорпионы могут отдохнуть и набраться сил. Этот месяц позволит им насладиться плодами собственных трудов. Драма может возникнуть на ровном месте, особенно в любовных отношениях. Лучше умерить ревность и не поддаваться надуманным тревогам. Идиллия наступит ближе к зиме.
Стрелец
Стрельцы найдут отличные перспективы для своего развития. Им придется поспевать за быстрой сменой событий вокруг них. Общий настрой зависит от того, что хочет этот знак Зодиака. Лучше всего активизировать все свои силы, чтобы достичь высот.