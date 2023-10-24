Известная актриса и участница конкурса «Мисс Земля» умерла в возрасте 34 лет после двух операций

Грустная новость из мира конкурсов красоты. В 34 года умерла известная колумбийская актриса и модель Алехандра Вильяфанье. В мае прошлого года у нее обнаружили рак, с тех пор девушке провели две операции, последнюю - в начале июля, но старания врачей не помогли.