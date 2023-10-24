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Известная актриса и участница конкурса «Мисс Земля» умерла в возрасте 34 лет после двух операций

Limon.ee
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Королева красоты. Снимок иллюстративный.
Королева красоты. Снимок иллюстративный. Фото: Jade ThaiCatwalk/Shutterstock

Грустная новость из мира конкурсов красоты. В 34 года умерла известная колумбийская актриса и модель Алехандра Вильяфанье. В мае прошлого года у нее обнаружили рак, с тех пор девушке провели две операции, последнюю - в начале июля, но старания врачей не помогли.

О том, что Алехандры не стало, сообщил ее отец. «Бог выбирает лучшие цветы для своего сада. Дочь моя, твое наследие навсегда останется во мне», - цитирует его издание Chronicles. Соболезнования в личных блогах выразили коллеги по киноиндустрии.

После участия в конкурсе «Мисс Земля - 2014», в котором девушка попала в полуфинал, в гору пошла ее актерская карьера. Она снялась в сериалах «Скрытая правда», «Ты не забудешь мое имя», «Медсестры», «Избранная внучка» и многих других.

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