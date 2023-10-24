77-летняя певица рассказала, какие неудобства доставляет ей и ее возлюбленному 40-летняя разница в возрасте

«Ненавижу говорить о том, как я счастлива, но нет, мы прекрасно проводим время вместе. Мы можем поговорить о музыке. Мы можем говорить обо всем. У него отличное чувство юмора, у него самый милый сын на свете… Мы просто понимаем друг друга», - говорит Шер.

Легендарная певица отметила, что Александр «более явно застенчив», чем она, назвав его «сдержанным».

Тем не менее бывают иногда и казусы, связанные с тем, что пара из разных поколений.

«Иногда я разговариваю с ним, а он понятия не имеет, о ком я говорю… На днях я спросила: "Ты знаешь, кто, например, Кларк Гейбл?" Кто-то ответил: "Да, конечно", но большинство моих упоминаний… Он смотрит на меня и говорит: "Я еще не родился"».

Шер и Александр познакомились в Париже на Неделе моды в прошлом году. Телефон певицы продюсеру дал ее друг, и артистка была немало удивлена. Она считала, что слишком стара, чтобы встречаться с молодыми, однако после общения с Александром изменила свое мнение.