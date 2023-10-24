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77-летняя певица рассказала, какие неудобства доставляет ей и ее возлюбленному 40-летняя разница в возрасте

Limon.ee
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Александр Эдвардс и Шер на Неделе моды.
Александр Эдвардс и Шер на Неделе моды. Фото: FS//AdMedia/SIPA/FS//AdMedia/SIPA

77-летняя американская певица Шер, которая встречается с 37-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, не скрывает, что счастлива в отношениях, но 40-летняя разница в возрасте все же иногда дает о себе знать. Об этом звезда рассказала в беседе с изданием Extra, пишет Фокус.

«Ненавижу говорить о том, как я счастлива, но нет, мы прекрасно проводим время вместе. Мы можем поговорить о музыке. Мы можем говорить обо всем. У него отличное чувство юмора, у него самый милый сын на свете… Мы просто понимаем друг друга», - говорит Шер.

Легендарная певица отметила, что Александр «более явно застенчив», чем она, назвав его «сдержанным».

Тем не менее бывают иногда и казусы, связанные с тем, что пара из разных поколений.

«Иногда я разговариваю с ним, а он понятия не имеет, о ком я говорю… На днях я спросила: "Ты знаешь, кто, например, Кларк Гейбл?" Кто-то ответил: "Да, конечно", но большинство моих упоминаний… Он смотрит на меня и говорит: "Я еще не родился"».

Шер и Александр познакомились в Париже на Неделе моды в прошлом году. Телефон певицы продюсеру дал ее друг, и артистка была немало удивлена. Она считала, что слишком стара, чтобы встречаться с молодыми, однако после общения с Александром изменила свое мнение.

В мае ходили слухи, что пара рассталась, однако в сентябре их снова заметили вместе, и с тех пор они больше не скрывали своих нежных чувств.

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