Вайкуле рассказала о разговоре с Пугачевой и Галкиным в первые дни после нападения боевиков ХАМАС на Израиль

«Да, конечно. Я звонила и Андрею Макаревичу - его не было. Я всем звонила, свое сочувствие высказывала, - ответила Вайкуле . - «"Все хорошо, не волнуйся", - сказали они мне. Они были спокойнее, чем я».

Напомним, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль Галкин записал обращение, в котором заявил, что они с женой и детьми хотят поддержать израильский народ своим присутствием. Он подчеркнул, что аэропорты страны переполнены туристами, но сами израильтяне не улетают. Галкин добавил, что если бы были основания к тому, что он мог и сам защитить Израиль, он бы пошел в армию.