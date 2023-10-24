Латвийская певица Лайма Вайкуле после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в первую очередь позвонила шоумену Максиму Галкину и его жене, певице Алле Пугачевой. Об этом Вайкуле рассказала 23 октября в эфире YouTube-канала «И грянул Грэм», пишет «ГОРДОН».
Вайкуле рассказала о разговоре с Пугачевой и Галкиным в первые дни после нападения боевиков ХАМАС на Израиль
«Кому вы первому позвонили в Израиль? Может быть, конечно, Алле Борисовне и Максиму? Вы первым им позвонили?» - спросил ведущий.
«Да, конечно. Я звонила и Андрею Макаревичу - его не было. Я всем звонила, свое сочувствие высказывала, - ответила Вайкуле. - «"Все хорошо, не волнуйся", - сказали они мне. Они были спокойнее, чем я».
Напомним, что после нападения боевиков ХАМАС на Израиль Галкин записал обращение, в котором заявил, что они с женой и детьми хотят поддержать израильский народ своим присутствием. Он подчеркнул, что аэропорты страны переполнены туристами, но сами израильтяне не улетают. Галкин добавил, что если бы были основания к тому, что он мог и сам защитить Израиль, он бы пошел в армию.