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ФОТО ⟩ Квартира, в которой была убита женщина, выставлена на продажу: жилье с темной историей продается по заоблачной цене

Стен Таливеэ
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Место преступления. Снимок иллюстративный.
Место преступления. Снимок иллюстративный. Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

Квартира в районе Улланлинна в Хельсинки, в которой в декабре прошлого года психиатр убил свою жену, выставлена на продажу. Финскому изданию не удалось связаться с агентом по продаже недвижимости, однако в объявлении квартира описывается как стильный дом в престижном районе Хельсинки. «Тело было спрятано в той самой квартире, где супруги жили вместе и которая теперь выставлена на продажу», - сообщает Iltalehti.

Iltalehti пишет о выставленной в Хельсинки на продажу квартире, хранящей мрачную тайну. В декабре прошлого года мужчина, работавший психиатром, убил свою жену и спрятал ее тело именно в этой квартире.

Квартира в районе Улланлинна, площадь которой составляет 200 квадратных метров, выставлена на продажу за 1,75 миллионов евро. Объявление об этом появилось на одном из порталов по продаже недвижимости в начале этой недели. Iltalehti не удалось связаться с маклеров, выступившим посредником в сделке, но в объявлении говорится, что это стильный и неподвластный времени дом в престижном районе Хельсинки.

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