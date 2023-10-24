ФОТО ⟩ Квартира, в которой была убита женщина, выставлена на продажу: жилье с темной историей продается по заоблачной цене

Квартира в районе Улланлинна в Хельсинки, в которой в декабре прошлого года психиатр убил свою жену, выставлена на продажу. Финскому изданию не удалось связаться с агентом по продаже недвижимости, однако в объявлении квартира описывается как стильный дом в престижном районе Хельсинки. «Тело было спрятано в той самой квартире, где супруги жили вместе и которая теперь выставлена на продажу», - сообщает Iltalehti.