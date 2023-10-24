В воскресенье, 22 октября, в Варшаве состялся концерт Максима Галкина, который неожиданным номером порадовал публику, сообщает ТСН.
ВИДЕО ⟩ Максим Галкин на концерте в Польше растопил сердца миллионов поклонников, исполнив песню на украинском языке
У шоумена на днях проходил концерт в Варшаве. Там Галкин прямо на сцене уверенно спел на украинском. Юморист выбрал композицию Андрея Миколайчука «Піду втоплюся», которая в 90-х годах была безумно популярной.
Зрители, присутствовавшие на концерте Галкина, отблагодарили его бурными аплодисментами, а некоторые даже аплодировали стоя. Видео с концерта быстро распространилось по всем социальным сетям, и многие поблагодарили шоумена за поддержку Украины. «Как красиво поет, без акцента», «Круто, Максим! Спасибо тебе за поддержку», «Как хорошо спел!», - пишут в соцсетях пользователи.
@kholyavitskiy_v #гелкин #война #концерт #варшава #россияагрессор #путинхуйло #славаукраїні #підувтоплюсяурічціглибокій #пісні #виступ #концертгалкина #галкин ♬ оригінальний звук - kholyavitskiy_v
Но некоторых такое выступление юмориста, наоборот, довело до истерики. Они начали поливать шоумена грязью и возмущаться, как это он может петь по-украински и поддерживать Украину. Сам же Галкин неоднократно говорил, что он против войны и не поддерживает убийства невинных людей.