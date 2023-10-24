ВИДЕО ⟩ Максим Галкин на концерте в Польше растопил сердца миллионов поклонников, исполнив песню на украинском языке

У шоумена на днях проходил концерт в Варшаве. Там Галкин прямо на сцене уверенно спел на украинском. Юморист выбрал композицию Андрея Миколайчука «Піду втоплюся», которая в 90-х годах была безумно популярной.

Зрители, присутствовавшие на концерте Галкина, отблагодарили его бурными аплодисментами, а некоторые даже аплодировали стоя. Видео с концерта быстро распространилось по всем социальным сетям, и многие поблагодарили шоумена за поддержку Украины. «Как красиво поет, без акцента», «Круто, Максим! Спасибо тебе за поддержку», «Как хорошо спел!», - пишут в соцсетях пользователи.