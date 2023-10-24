Эстонская звезда Элина Борн такого никак не ожидала: в гримерку принесли...

На прошлой неделе Элина выпустила новую песню Oodata. Она сказала, что вместе с сестрой на выходных успела даже отметить это событие: «Я пригласила свою сестру, и мы спонтанно решили пойти и посмотреть, что происходит. Нам просто нужно было немного развеяться».

«Я не очень часто выхожу в свет, не говоря уже о походе в ночной клуб! Я уже и не помню, когда в последний раз там была. Но в эту пятницу снова там оказалась (в клубе - прим.ред.)», - рассказывает артистка.

Певица поведала ведущим утренней программы о том, что входит в ее райдер или, говоря русским языком, - какие у нее требования к организаторам концерта: «Мне всегда нужна вода. Прошу также учесть, что я вегетарианка, чтобы за кулисами не оказалось какого-нибудь мясного сексера».

Элина Борн вспоминает случай, произошедший несколько лет назад, когда о ее райдере совершенно забыли: «Они забыли о том, что я просила. В гримерке было пусто, но вскоре нам привезли пять пицц с ветчиной», - рассказывает артистка, которая, несмотря на такое неуважение со стороны организаторов, вышла на сцену и отработала выступление.