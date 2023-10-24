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ФОТО, ВИДЕО ⟩ «Все стали разбегаться!» Ведущий передачи Reporter пытался остановить сорвавшийся с места бетонный шар, но пострадал

Кетлин Крузе Стен Таливеэ
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Сорвавшийся с места бетонный шар, влетел в припаркованный на дороге BMW.
Сорвавшийся с места бетонный шар, влетел в припаркованный на дороге BMW. Фото: Pilt videost

Вчера днем, 23 октября, в квартале Fahle с высокого холма скатился огромный бетонный шар. В это время на месте происшествия находился ведущий передачи Kanal 2 Reporter Тынис Сарап, который первым делом бросился навстречу шару, чтобы остановить его: «Я по глупости выставил перед ним ногу, но шар был из камня». Однако, по словам управляющего Fausto Grupp, на записях камер наблюдения не видно, чтобы кто-то помешал катящемуся шару: «Поэтому на страховку и возмещение ущерба это вряд ли повлияет».

В полдень понедельника можно было наблюдать невиданное зрелище: огромный бетонный шар весом более ста килограммов, предназначенный для ограничения движения автомобилей, сорвался с места и покатился вниз по крутому склону.

«Раздался сильный грохот», - рассказывает Аарне, который стал свидетелем происшествия.

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