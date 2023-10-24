ВИДЕО ⟩ Тема обнаженной женской груди раскрыта: самая сексуальная женщина Эстонии показала всем свои запретные плоды?

Опубликованное 12 дней назад видео от Грете Пайя по мановению волшебной палочки набрало более 54 000 просмотров на YouTube. По словам ведущих шоу Stuudio, в ролике Грете одета в наряд, напоминающий тонкую занавеску. «Это было сделано не специально. Всё произошло очень быстро, и мы решили выпустить песню на неделю раньше. Это было утро среды, и поскольку мы должны были выпустить песню в пятницу, я поняла, что мне нужно снять клип в среду вечером», - говорит Пайя.

Грете объясняет, что ей не удалось так быстро найти необходимую съемочную команду, и она решила впервые в жизни попробовать свои силы в создании музыкального видео.

Грете объясняет, что делает артиста привлекательным: «Артист должен оставаться самим собой. Если ты начинаешь играть кого-то другого, то это не будет работать ни при каком раскладе. Это заметно по многим людям. Конечно, секс продает, это не новость. Эволюционно мы устроены так, что обнаженное тело продается, чтобы наш вид мог выжить. Это касается как мужчин, так и женщин, и никуда от этого не деться».