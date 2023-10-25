Неплохой день с финансовой и деловой точки зрения, трудолюбие и усердие помогут в решении разнообразных проблем. Влюбленные проведут день спокойно, если не будут пытаться сохранить важную информацию в тайне от своей второй половинки, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 25 ОКТЯБРЯ ⟩ Девам – приятные новости, Козерогам – романтические сюрпризы, Водолеям – новые перспективы
Овен
День будет достаточно интересным, если Овны с самого утра настроятся на активный лад, и постараются ни минуты не тратить зря. Не ждите подарков от судьбы – у вас есть шанс получить то, в чем вы нуждаетесь, но для этого придется приложить кое-какие усилия. При этом нужно иметь в виду, что жизненный потенциал несколько снижен, так что распределять время и силы нужно рационально.
В отношениях с близкими людьми не все гладко: вы слишком неуступчивы и упрямы, что сводит вероятность столь необходимых компромиссов практически к нулю. Могут напомнить о себе старые знакомые, однако встреча с ними едва ли окажется очень приятной.
Телец
Тельцы блестяще справятся с решением сложных задач любого рода. День отлично подходит для начала новых дел, самореализации, работы над собой. Кроме того, он связан с появлением новых идей, которые лишь на первый взгляд кажутся нереализуемыми: сегодня у вас достаточно изобретательности для того, чтобы воплотить в жизнь любые планы.
Не исключены разногласия со старшими родственниками, особенно трудно найти с ними общий язык будет Тельцам, собирающимся в отправиться в поездку или посетить увеселительное заведение с сомнительной репутаций. В сфере романтических отношений доминируют позитивные тенденции.
Близнецы
Финансовая ситуация оставляет желать лучшего, но это единственная сфера, в которой сегодня будет заметно проявление негативных тенденций. В остальном день хороший и многообещающий, позволяющий реализовывать планы и просто приятно проводить время. Наступил подходящий момент для того, чтобы напомнить о себе старым друзьями или влиятельным особам, которые некогда обещали вам свое покровительство.
Возможность наладить отношения с близкими будет даже у Близнецов, которые уже неоднократно проявляли себя не с лучшей стороны, отказывались от разумных компромиссов и конструктивного диалога. Влюбленные извлекут из событий этого дня важные уроки.
Рак
В этот день Ракам удается многое, но непременным условием успеха является расчет на собственные силы – там, кто ожидает помощи со стороны, придется трудно. Перед многими представителями знака откроются новые возможности, но воспользоваться ими смогут только те, кто готов трудиться, не покладая рук.
Новые знакомства нежелательны: сегодня вам трудно составить верное впечатление о людях, да и себя показать с нужной стороны не всегда возможно. Снижен жизненный тонус, возможно переутомление; сократите физические нагрузки.
Лев
У Львов могут возникнуть проблемы в отношениях с любимым человеком. Если вы не совладаете со своим упрямством и будете придерживаться избранной линии поведения, игнорируя доводы здравого смысла, ситуация зайдет в тупик. Прислушайтесь к советам друзей и представителей старшего поколения – чужой опыт не будет лишним.
Эмоциональный фон нестабилен, поэтому очень высока вероятность перепадов настроения, приступов раздражительности, беспричинного гнева. Многим представителям знака придется отказаться от запланированных покупок и дорогостоящих развлечений, поскольку состояние финансовых дел Львов оставляет желать лучшего.
Дева
Дев ожидает в целом приятный день, хотя и не лишенный некоторых трудностей. Позитивный настрой и высокий энергетический потенциал помогут вам преодолеть преграды легко и изящно, найти единственное верное решение накопившихся проблем. В общении стоит быть разборчивее: доверяйте только самым близким людям и держитесь подальше от новых знакомых, обещающих золотые горы.
День отлично подходит для увеселительных поездок, посещения светских мероприятий и иных развлечений. Физические нагрузки должны быть умеренными, от занятий экстремальными видами спорта лучше отказаться.
Весы
У Весов есть шанс хорошо провести день, однако для этого придется внести кое-какие изменения в свое обычное поведение. Так, в личных отношениях просто необходимо проявить инициативу – результат вас приятно удивит! Если вы собираетесь заниматься делами, не бойтесь трудностей; в решении любых проблем преуспеет тот, кто решения принимает быстро, не тратя времени на колебания и педантичное взвешивание всех «за» и «против».
Если вы не чувствуете в себе достаточной решимости, чтобы «взять быка за рога» и ринуться в бой, поищите в своем окружении тех, кто готов поддержать вас морально – такие люди наверняка найдутся. Новые друзья появятся у Весов, готовых щедро делиться своей радостью.
Скорпион
Скорпионов ждет интересный день. Он не будет простым, но откроет перед представителями знака новые возможности, даст им шанс проявить себя с лучшей стороны. Некоторые ваши действия могут поставить в тупик близких людей – не жалейте времени на объяснения, доверительные беседы способствуют улучшению отношений.
Финансовая ситуация не слишком благоприятна, расходы потребуются более значительные, чем вы ожидали. Любителям экстремальных видов спорта нужно быть очень осторожными: вероятность неприятных происшествий очень велика.
Стрелец
День хоть и не многообещающий, но неплохой – верно оценив свои силы, можно многого добиться. Полагаться, правда, придется в основном для себя: даже самые близкие люди не торопятся на помощь Стрельцам. Однако есть шанс получить хороший совет от старших родственников и давних друзей. Любимый человек не разочарует, если вы не будете ждать от него слишком многого.
Нельзя торопиться с решением финансовых вопросов: сегодня вы склонны тратить больше, чем можете себе позволить. Не стоит брать деньги в долг – рассчитаться в срок будет очень трудно.
Козерог
Очень удачный день с точки зрения романтических отношений: звезды обещают Козерогам массу приятных эмоций и сюрпризов. Можно завязывать новые знакомства, полагаясь на свою интуицию, признаваться в своих чувствах и вообще всячески проявлять инициативу – она будет должным образом оценена. Несколько хуже складываются отношения со старшими родственниками: тут взаимопонимание может быть достигнуто с большим трудом.
День подходит для учебы, а также любых дел, требующих эрудиции, знаний и опыта. А вот посещение увеселительных заведений лучше отложить: отдых такого рода едва ли пойдет вам на пользу.
Водолей
День связан с трудностями в личных отношениях: друзья и родственники скептически относятся к вашим идеям, зато не скупятся на критику и непрошеные советы. Любимый человек поведет себя более тактично, но и его реакция на ваши высказывания и поступки будет неожиданно резкой. Старайтесь сохранять спокойствие – если вы будете принимать происходящее слишком близко к сердцу, ситуация усугубится.
У тех, кто не боится сложностей и проявляет решительность, дела складываются, в целом, неплохо. Придерживайтесь избранного пути и будьте настойчивы при решении действительно важных для вас вопросов: есть шанс добиться больших успехов.
Рыбы
Рыбам важно избежать переутомления: жажда новых впечатлений велика, а вот возможности организма, увы, ограничены. Постарайтесь не переоценивать свои силы, особенно когда речь идет о занятиях спортом или утомительной физической работе. Бережное отношение к своему организму позволит вам избежать проблем со здоровьем.
Эмоциональный фон благоприятен, отношения с окружающими складываются вполне комфортные. Возможно, не всем вашим романтическим мечтам суждено сбыться немедленно, но события этого дня убедительно докажут, что вы на верном пути.