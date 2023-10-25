ГОРОСКОП НА 25 ОКТЯБРЯ ⟩ Девам – приятные новости, Козерогам – романтические сюрпризы, Водолеям – новые перспективы

Овен

День будет достаточно интересным, если Овны с самого утра настроятся на активный лад, и постараются ни минуты не тратить зря. Не ждите подарков от судьбы – у вас есть шанс получить то, в чем вы нуждаетесь, но для этого придется приложить кое-какие усилия. При этом нужно иметь в виду, что жизненный потенциал несколько снижен, так что распределять время и силы нужно рационально.

В отношениях с близкими людьми не все гладко: вы слишком неуступчивы и упрямы, что сводит вероятность столь необходимых компромиссов практически к нулю. Могут напомнить о себе старые знакомые, однако встреча с ними едва ли окажется очень приятной.

Телец

Тельцы блестяще справятся с решением сложных задач любого рода. День отлично подходит для начала новых дел, самореализации, работы над собой. Кроме того, он связан с появлением новых идей, которые лишь на первый взгляд кажутся нереализуемыми: сегодня у вас достаточно изобретательности для того, чтобы воплотить в жизнь любые планы.

Не исключены разногласия со старшими родственниками, особенно трудно найти с ними общий язык будет Тельцам, собирающимся в отправиться в поездку или посетить увеселительное заведение с сомнительной репутаций. В сфере романтических отношений доминируют позитивные тенденции.

Близнецы