ГАЛЕРЕЯ ⟩ Выглядят так, будто сорвали джекпот! Яркая публика собралась на дне рождения спорт-бара Unibet

Среди гостей были пятикратный обладатель Кубка Стэнли Эса Тикканен из Финляндии, игравший в сильнейшей хоккейной лиги мира НХЛ, бывший дублер и тренер Аллар Леванди с женой Анной Леванди, Йоэль Линдпере, добившийся успеха в футбольной лиге США, двукратный чемпион Италии по баскетболу Кристьян Кангур, рэпер Кози (Каарел Косе), недавно выпустивший новый альбом с группой A-Group, и рэпер Reket.