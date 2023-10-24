Вечером в пятницу, 20 октября, легенды эстонского и зарубежного спорта, известные музыканты и другие любители активного образа жизни собрались на праздновании дня рождения спорт-бара Unibet, расположенного в старом Таллинне. Кто там был - смотрите в галерее!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Выглядят так, будто сорвали джекпот! Яркая публика собралась на дне рождения спорт-бара Unibet
Среди гостей были пятикратный обладатель Кубка Стэнли Эса Тикканен из Финляндии, игравший в сильнейшей хоккейной лиги мира НХЛ, бывший дублер и тренер Аллар Леванди с женой Анной Леванди, Йоэль Линдпере, добившийся успеха в футбольной лиге США, двукратный чемпион Италии по баскетболу Кристьян Кангур, рэпер Кози (Каарел Косе), недавно выпустивший новый альбом с группой A-Group, и рэпер Reket.