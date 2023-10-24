ШОК! ⟩ Вы не поверите, по какой причине Украина не пускает на Евровидение самую сексуальную певицу страны Олю Полякову

«У меня реально очень крутая песня. Это еврохит, написанный лучшим шведским автором, который писал очень многое для Евровидения. Просто в Украине, когда дело было с Maruv, внесли правила, по которым люди, которые ездили в Москву после 2014 года, не могут участвовать в Евровидении. Я не ездила в Москву с конца 2014 - начала 2015. Даже к маме не ездила. Я всегда поддерживала Украину, я всегда говорила, что Крым украинский, признавала войну с 2014 года. Я всегда была с Украиной. Почему я не имею права из-за этого конченого [правила] поехать на Евровидение? Мне кажется, что это несправедливо», - заявила певица.