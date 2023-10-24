ШОК! ⟩ Вы не поверите, по какой причине Украина не пускает на Евровидение самую сексуальную певицу страны Олю Полякову

Украинская певица Оля Полякова в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону рассказала, что хотела бы представить Украину на международном песенном конкурсе Евровидение, но для этого есть серьезное препятствие.
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«Я очень хочу поехать на Евровидение, как абсолютно любой артист, которому есть что там сказать. Мне есть что сказать», - отметила певица.
Полякова рассказала, что у нее есть песня, которая подошла бы для конкурса, но поехать на Евровидение артистка не может из-за определенных правил, которые кажутся весьма нелепыми.
«У меня реально очень крутая песня. Это еврохит, написанный лучшим шведским автором, который писал очень многое для Евровидения. Просто в Украине, когда дело было с Maruv, внесли правила, по которым люди, которые ездили в Москву после 2014 года, не могут участвовать в Евровидении. Я не ездила в Москву с конца 2014 - начала 2015. Даже к маме не ездила. Я всегда поддерживала Украину, я всегда говорила, что Крым украинский, признавала войну с 2014 года. Я всегда была с Украиной. Почему я не имею права из-за этого конченого [правила] поехать на Евровидение? Мне кажется, что это несправедливо», - заявила певица.
Справка
- Оля Полякова родилась в 1979 году в Виннице в семье музыканта и врача. С детства занималась музыкой. Карьеру певицы начала в 2000 году. Выпустила три альбома: «Приходи ко мне» (2001), «Шлепали шлепки» (2016) и «Королева ночи» (2019). Сейчас участвует в нескольких телевизионных проектах.
- Победительницей Евровидения 2023 стала шведская певица Loreen. Таким образом, Евровидение 2024 состоится в Швеции в городе Мальмё.
- Гранд-финал пройдет 11 мая, а полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая.
- Прием заявок на участие в украинском нацотборе на Евровидение 2024 завершился 22 октября.