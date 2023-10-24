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СМОТРИТЕ ⟩ Жители Эстонии опешили от внешнего вида 21-летней фристайлистки Келли Сильдару

Limon.ee
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Неужели спортивная карьера завершилась и Келли Сильдару, завоевавшая бронзовую медаль на соревнованиях по слоупстайлу среди женщин на Олимпиаде в Пекине, стала моделью? Она приняла участие в ежегодном мероприятии Tallinn Fashion Week, проходившем в эстонской столице на прошлой неделе. В сюжете, снятом журналистами Reporter, мы видим совершенно другую Келли! 

Она рассказала, что обычно не носит туфли на каблуке, но если это необходимо, то ничего страшного в этой женственной процедуре не видит. Сейчас она проходит восстановительное лечение, но со спортом завязывать не собирается.

«Всю жизнь училась и строила спортивную карьеру, сейчас хочется сосредоточиться на спорте. Это было не так просто, но через некоторое время смогу заниматься только спортом. А вообще много чего еще не сделано - в университет не поступила, детей не родила», - откровенно рассказала спортсменка. 

Смотрите видео!

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