СМОТРИТЕ ⟩ Жители Эстонии опешили от внешнего вида 21-летней фристайлистки Келли Сильдару

Она рассказала, что обычно не носит туфли на каблуке, но если это необходимо, то ничего страшного в этой женственной процедуре не видит. Сейчас она проходит восстановительное лечение, но со спортом завязывать не собирается.

«Всю жизнь училась и строила спортивную карьеру, сейчас хочется сосредоточиться на спорте. Это было не так просто, но через некоторое время смогу заниматься только спортом. А вообще много чего еще не сделано - в университет не поступила, детей не родила», - откровенно рассказала спортсменка.