Специалист по оргазмам Эпп Кярсин: эстонское общество – сексуально недоразвито!

По словам специалиста по сексу и оргазмам Эпп Кярсин, она - настоящая деревенщина! «Я родом из маленькой деревни Кобрату в Тартумаа». Она выросла в семье, где было трое детей. У нее есть брат Марек, который старше на пять лет, и сестра Яника, которая старше на четыре года. «Я выросла в семье, где царили огромная любовь, забота, поддержка и понимание друг друга, и это сохраняется до сих пор», - искренне говорит она, пишет TV3.
По мнению Кярсин, любовь - это самая сильная вещь в мире! «Мы все хотим и стремимся испытать ее. Но самое главное - это любовь к себе. Если человек не любит себя, он не сможет любить других!» - заявляет она.
Эпп всю жизнь была предпринимателем и никогда не работала с 8 утра до 5 вечера: «Когда мне было 6 или 7 лет, я сказала своему отцу, что буду заниматься только тем, что мне нравится». Мир сексуальности интересовал Эпп с самого раннего возраста. Ее вопросы к матери и отцу тоже были очень разными и интимными. «Сегодня я даже не считаю, что хожу на работу. То, чем я занимаюсь, - моя страсть!» - сказала она с широкой улыбкой.
Что происходит в нашем обществе?
«Женщины чрезвычайно сексуальны! - сказала Эпп. - Женская сексуальность очень сильна». Кярсин делает всё возможное, чтобы женщины принимали свою женственность такой, какой она была создана изначально, и не боялись ее. «Мы - сексуально недоразвитое общество», - заявляет Эпп, добавляя, что говорит об этом уже много лет.
«Когда в отношениях наступает кризис, нужно всегда говорить друг с другом, а не замыкаться в себе и избегать партнера. Самое страшное - это душевный террор, когда люди начинают делать вид, что их партнера не существует. Не думайте, что эти связи в отношениях как-то сами собой исчезнут. Они будут существовать до тех пор, пока вы их не отпустите», - твердо говорит Эпп.
В какой степени ссоры являются нормальным явлением в отношениях?
Кярсин говорит, что если в отношениях 50 процентов ссор и 50 процентов позитива, то это уже перебор, но если ссор 20 процентов, то это дает отношениям шанс на развитие. А это не всегда плохо! «Мы все устаем от слишком хорошего мужчины, слишком хорошей женщины, слишком хороших отношений». Она добавляет, что в отношениях пары должна быть острота и что каждый кризис в реальности сближает людей.
Причина того, что сейчас так много романов на стороне, в том, что люди не хотят решать проблему. Гораздо проще отложить ее в сторону и пойти развлекаться с кем-то другим. «Прекратите эти побочные отношения. Создайте те отношения, которые вам действительно нужны!»
«Мы можем каждый день снова и снова влюбляться в своего партнера. И эти чувства могут меняться. Говорят, что если женщина и мужчина поссорятся и в этот момент спросить женщину, любит ли она своего мужа, то женщина может серьезно ответить, что не любит. И это действительно так на тот момент. Как только эта любовь остыла, но мужчина посылает свою любовь, свою легкость, свою нежность, свою ласку, тогда эта любовь женщины к мужчине возвращается», - говорит Кярсин.
Можно ли простить измену?
Эпп говорит, что можно, но для многих это сложно. Часто многие пары прощают, но, когда становится труднее, это снова бросается им в глаза. «Как только вы простили, этот вопрос снимается, и всё. Больше никаких разговоров на эту тему!»