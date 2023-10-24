Специалист по оргазмам Эпп Кярсин: эстонское общество – сексуально недоразвито!

В какой степени ссоры являются нормальным явлением в отношениях?

Кярсин говорит, что если в отношениях 50 процентов ссор и 50 процентов позитива, то это уже перебор, но если ссор 20 процентов, то это дает отношениям шанс на развитие. А это не всегда плохо! «Мы все устаем от слишком хорошего мужчины, слишком хорошей женщины, слишком хороших отношений». Она добавляет, что в отношениях пары должна быть острота и что каждый кризис в реальности сближает людей.

Причина того, что сейчас так много романов на стороне, в том, что люди не хотят решать проблему. Гораздо проще отложить ее в сторону и пойти развлекаться с кем-то другим. «Прекратите эти побочные отношения. Создайте те отношения, которые вам действительно нужны!»

«Мы можем каждый день снова и снова влюбляться в своего партнера. И эти чувства могут меняться. Говорят, что если женщина и мужчина поссорятся и в этот момент спросить женщину, любит ли она своего мужа, то женщина может серьезно ответить, что не любит. И это действительно так на тот момент. Как только эта любовь остыла, но мужчина посылает свою любовь, свою легкость, свою нежность, свою ласку, тогда эта любовь женщины к мужчине возвращается», - говорит Кярсин.

Можно ли простить измену?