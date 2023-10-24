Серьезные перемены: Эстония решила совершенно по-новому выбирать, кто поедет на Евровидение

О том, что с 2024 года произойдут большие перемены в проведении эстонского нацотбора не Евровидение - Eesti Laul - сообщалось ранее, потому что с осени сменился главный продюсер шоу и весь состав организаторов. И одно главное изменение, которое может серьезно повлиять на успех нашей страны на Евровидении, уже произошло.

Теперь у эстонского жюри, в составе которого в этом году более 35 человек, чуть больше полномочий. Они смогут сами решить, какие пять песен автоматически отправятся в финал. 15 других артистов должны еще будут побороться за место под солнцем - лишь пятеро из них пройдут в финал. Победитель Eesti Laul 2024 будет определен в финале шоу в ходе народного телефонного голосования.

С этого года эстонский нацотбор пройдет в существенной экономией средств и времени - отменяется один из полуфиналов, остается только один полуфинал и один грандиозный финал. Первый и единственный полуфинал пройдут уже 20 января в Тарту, а победителя мы узнаем лишь 17 февраля, но уже в Таллинне.

Имена 15 полуфиналистов и пяти финалистов будут озвучены в ноябре. Их песни, представленные на суд зрителей, впервые можно будет услышать 8 декабря.

Среди претендентов на место в полуфинале или финале Eesti Laul 2024 есть уже именитые эстонские артисты, но и новички, которые впервые борются за шанс выступить перед сотнями тысяч телезрителей в Эстонии.