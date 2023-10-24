Серьезные перемены: Эстония решила совершенно по-новому выбирать, кто поедет на Евровидение

Вчера стало известно, что от Эстонии на Евровидение-2024 в Швецию мечтают поехать авторы и исполнители 215 песен, 88 из которых на эстонском языке, все остальные - на иностранном - английском или итальянском, пишет Menu.
О том, что с 2024 года произойдут большие перемены в проведении эстонского нацотбора не Евровидение - Eesti Laul - сообщалось ранее, потому что с осени сменился главный продюсер шоу и весь состав организаторов. И одно главное изменение, которое может серьезно повлиять на успех нашей страны на Евровидении, уже произошло.
Теперь у эстонского жюри, в составе которого в этом году более 35 человек, чуть больше полномочий. Они смогут сами решить, какие пять песен автоматически отправятся в финал. 15 других артистов должны еще будут побороться за место под солнцем - лишь пятеро из них пройдут в финал. Победитель Eesti Laul 2024 будет определен в финале шоу в ходе народного телефонного голосования.
С этого года эстонский нацотбор пройдет в существенной экономией средств и времени - отменяется один из полуфиналов, остается только один полуфинал и один грандиозный финал. Первый и единственный полуфинал пройдут уже 20 января в Тарту, а победителя мы узнаем лишь 17 февраля, но уже в Таллинне.
Имена 15 полуфиналистов и пяти финалистов будут озвучены в ноябре. Их песни, представленные на суд зрителей, впервые можно будет услышать 8 декабря.
Среди претендентов на место в полуфинале или финале Eesti Laul 2024 есть уже именитые эстонские артисты, но и новички, которые впервые борются за шанс выступить перед сотнями тысяч телезрителей в Эстонии.
«В этом году на жюри эстонского нацотбора возложена особенно ответственная роль, ведь пять песен получат прямую путевку в финал. Мы собрали самое большое за последние годы жюри, в которое вошли ведущие специалисты в области как эстрадной, так и классической музыки, радио- и телепродюсеры с большим опытом работы, композиторы, преподаватели, журналисты и любители музыки, которым есть чем похвастаться в своей области», - говорит Кармель Килланди, одна из организаторов конкурса Eesti Laul 2024, директор развлекательных программ ERR.