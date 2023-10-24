ВИДЕО ⟩ В Эстонии в срочном порядке занялись вопросом зоофилии: запретят ли секс с животными?

Зоофилия - это извращение, при котором человек занимается сексом с животным или одержим им. Эстонский закон очень ласков по отношению к таким людям - за секс с животными, более слабыми, чем человек, наказания не предусмотрено. Департамент полиции и погранохраны не располагает конкретной статистикой сексуального насилия над животными, однако за десять месяцев этого года было подано в два раза больше заявлений о противоправных действиях в отношении животных, чем за весь прошлый год вместе взятый.

Чаще всего жертвами зоофилов становятся домашние животные и скот. То есть кошки и собаки, коровы, лошади и козы. Благодаря слабому эстонскому законодательству в области защиты животных в страну повадились ездить и иностранные извращенцы.

Некоммерческая организация Loomus передала вчера в Комиссию по правовым вопросам Рийгикогу петицию с 4 000 подписей под требованием запретить зоофилию. Вопрос о запрете секса с животными обсуждался и раньше, но никогда еще не доходило до подобного уровня.

Заместитель председателя комиссии Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) заявила, что необходимо обеспечить благополучие животных и изменить закон, чтобы лица, жестоко обращающиеся с животными, могли быть наказаны, а общество могло получить четкий сигнал о том, что такое поведение недопустимо, пишет Rus.ERR.

Председатель правовой комиссии Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия) сообщил, что комиссия единогласно осудила сексуальное насилие над животными. «Мы подробно обсудили, как следует решать эту проблему. Комиссия решила направить обращение в правительство, поскольку решение этого вопроса требует сотрудничества различных министерств».