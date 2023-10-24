Три знака Зодиака, которым нельзя сейчас бросать начатое по полпути. Догадались, о ком идет речь?

Нынешний день отличает мощная космическая энергетика, которая способствует успешной и плодотворной работе в профессиональной сфере - причем касается это не только новых начинаний, но и проектов, которые давно находятся в работе и терпеливо ждут своего завершения, передает TSN.
Сегодня, 24 октября, продолжать работу над начатыми ранее проектами необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не бросать их на полпути.
Овен
Овны отличаются от других знаков зодиакального круга своим непостоянством: если работа не приносит мгновенных результатов, они быстро теряют к ней интерес. Сегодня им необходимо усилием воли противостоять своему нежеланию что-либо делать, в противном случае успеха в новых делах им достичь не удастся.
Козерог
Козероги, которые скрупулезно доводят любое дело до финала, сегодня могут почувствовать усталость и будут готовы сдаться, оставив дело, над которым работают в данный момент. Уже к вечеру такое настроение пройдет, но возможности по достижению цели будут упущены, поэтому не стоит идти на поводу у своей слабости.
Рыбы
Рыбам работать по плану могут помешать внезапно вспыхнувшие чувства, которые представители этого знака, как правило, ставят на первое место в своей жизни. Тем не менее звезды рекомендуют им найти баланс между личной жизнь и работой, иначе они могут упустить редкий шанс, который может и не повториться.