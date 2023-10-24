Три знака Зодиака, которым нельзя сейчас бросать начатое по полпути. Догадались, о ком идет речь?

Сегодня, 24 октября, продолжать работу над начатыми ранее проектами необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не бросать их на полпути.

Овен

Овны отличаются от других знаков зодиакального круга своим непостоянством: если работа не приносит мгновенных результатов, они быстро теряют к ней интерес. Сегодня им необходимо усилием воли противостоять своему нежеланию что-либо делать, в противном случае успеха в новых делах им достичь не удастся.

Козерог

Козероги, которые скрупулезно доводят любое дело до финала, сегодня могут почувствовать усталость и будут готовы сдаться, оставив дело, над которым работают в данный момент. Уже к вечеру такое настроение пройдет, но возможности по достижению цели будут упущены, поэтому не стоит идти на поводу у своей слабости.

Рыбы