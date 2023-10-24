ИНТЕРВЬЮ ⟩ Лидер «Ногу свело!» Макс Покровский о той кошмарной печати, которую Советский Союз оставил на Таллинне

- То есть это творческое решение - ваше отсутствие в кадре, что там только история героев Чулпан и Артура?

- Да, это творческое решение Сегала (Михаил Сегал - режиссер клипа, кроме того, он снимал клипы таким исполнителям, как «Сплин», «Би-2», «Каста», Земфира - прим. ред.).

- А в Риге снималось просто потому, что так было удобнее?

- Там все срослось. Артуру с Чулпан было удобно, что скрывать. Но, вообще, если бы это был не тот день, то ничего бы не получилось. У Чулпан был вообще один день свободный, то есть никакой перелет был невозможен. Ну а потом нам нужна была соответствующая обстановка. То есть квартира и район, и вид из окна.

А, к сожалению, Советский Союз оставил на всех постсоветских республиках в тех или иных местах районов городов эту кошмарную печать.

Она есть и в Риге, и в Вильнюсе, и, наверное, и в Таллинне, который я знаю чуть меньше.

Я безумно люблю балтийские страны, безумно уважаю за их выбор. Мои слова сейчас абсолютно не заученные, не протокольные. Я говорю это от чистого сердца. Поэтому радость от того, что мы нашли такую локацию, она не стоит того, чтобы эти замечательные города имели на себе вот эти вот трещины, шрамы, оставленные совковой эстетикой.