В Таллинне в клубе Cathouse Concert Hall 3 ноября пройдет концерт группы «Ногу свело!». С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину лидер коллектива Макс Покровский активно высказывался против войны, российской власти и поддерживающих ее артистов. Латвийский портал RUS TVNET поговорил с ним о съемках клипа в Латвии, советских шрамах на городах Балтии, в том числе и на Таллинне. И о много другом, скорее читайте!
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Лидер «Ногу свело!» Макс Покровский о той кошмарной печати, которую Советский Союз оставил на Таллинне
«На городах Балтии видны советские шрамы»
- Может быть, не очень профессионально с моей стороны, но я хотел бы начать интервью с признания. Когда я учился играть на гитаре, песня «Наши юные смешные голоса» была одной из первых, которые я научился играть.
- Это очень мило. Но вступление к этой песне никто не может сыграть.
- Вступление я и не пытался тогда. Я просто думал, что интересно, на чем сейчас учатся играть на гитаре?
- Я даже не задавался этим вопросом ни разу в своей жизни. Я и на гитаре не умею играть. Я же играю на басу. До сих пор не могу научиться играть на гитаре, а когда учился басу, то никого не копировал, сам играл.
- Ваша главная связь с Латвией последнего времени - это, конечно, клип «С Новым годом, сынок!», потому что он снимался в Риге. Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов, сыгравшие в нем главные роли, живут сейчас в Риге. Вы участвовали напрямую в съемках?
- Я присутствовал на съемках вместе с моей женой Татьяной и сыном Илюхой. Мы присутствовали, во-первых, для организации. А во-вторых, мы очень хотели быть душой и физически рядом с Артуром и Чулпан. Поэтому отсутствие в кадре не означало отсутствия на съемочной площадке и не означало какого-то морального или, я не знаю, ментального отсутствия.
- То есть это творческое решение - ваше отсутствие в кадре, что там только история героев Чулпан и Артура?
- Да, это творческое решение Сегала (Михаил Сегал - режиссер клипа, кроме того, он снимал клипы таким исполнителям, как «Сплин», «Би-2», «Каста», Земфира - прим. ред.).
- А в Риге снималось просто потому, что так было удобнее?
- Там все срослось. Артуру с Чулпан было удобно, что скрывать. Но, вообще, если бы это был не тот день, то ничего бы не получилось. У Чулпан был вообще один день свободный, то есть никакой перелет был невозможен. Ну а потом нам нужна была соответствующая обстановка. То есть квартира и район, и вид из окна.
А, к сожалению, Советский Союз оставил на всех постсоветских республиках в тех или иных местах районов городов эту кошмарную печать.
Она есть и в Риге, и в Вильнюсе, и, наверное, и в Таллинне, который я знаю чуть меньше.
Я безумно люблю балтийские страны, безумно уважаю за их выбор. Мои слова сейчас абсолютно не заученные, не протокольные. Я говорю это от чистого сердца. Поэтому радость от того, что мы нашли такую локацию, она не стоит того, чтобы эти замечательные города имели на себе вот эти вот трещины, шрамы, оставленные совковой эстетикой.
- Да, я понимал, что идея была в том, чтобы показать стандартный российский двор. Но так как я узнавал эти места, конечно, это немного было странно. История конкретно про российскую семью, а за окном Рига.
- Мы не могли снимать в России по причинам, более чем понятным. В данном случае, было бы идеально снимать в российской действительности. Но это невозможно. И встает вопрос: да или нет? Мы можем только так - делаем или нет? И вот тогда мы отвечаем себе - да.
Я задаюсь вопросом, насколько это важно. Ведь мы знаем, что там много фильмов снималось в других местах. «17 мгновений весны», например.
- Да, они, в том числе, в Риге снимались. И «Шерлок Холмс». Очень часто Рига изображала Европу в советских фильмах и сериалах.
- Это хороший пример, потому что Рига была настолько хороша и настолько европейская, что она изображала Европу в советских фильмах. А сейчас вот ситуация повернулась такой стороной, что совершенно другую часть Риги мы позволили себе использовать для того, чтобы воссоздать совсем другую атмосферу.
- Клип вышел в конце декабря, а потом в Новый год Путин выступал на фоне российских солдат. И это так тематически сплелось, что сейчас, пересматривая ваш клип, я вижу, что герои Чулпан и Артура они именно эту речь и смотрят. Она как будто ложится очень четко в эту историю.
- Это очень хорошо. Я это воспринимаю как комплимент в адрес, прежде всего, Михаила Сегала, он - гений. Без ложной скромности. Это же касается не лично меня. Это больше работа Миши и, разумеется, Чулпан и Артура. Но это то, что называется пойманным временем.
Поймана страшная вещь, но она поймана, и она осталась. Поскольку видеоклип снимал не я, и не я в нем снимался, я могу о нем говорить как-то чуть более спокойно, не боясь быть обвиненным в неискренности.
Это сильная очень работа, и она поймала страшную составляющую этого времени. Я считаю, что это гениальная работа. Как говорит человек по фамилии Медведев, не знаю должность его...
«Самая большая проблема - это двустульчатые»
- Вы следите за конфликтами российской оппозиции. Меня лично этот спор Максима Каца и ФБК расстраивает. Казалось бы, c кем надо - договариваться. Но и тут не могут договориться. Это добавляет какого-то пессимизма в будущее.
- Я знаю, что происходит, но я не в курсе деталей. По двум причинам, во-первых, я сильно занят, а для того, что углубляться, нужно реально углубляться. Во-вторых, сейчас я принципиально не хочу в это углубляться.
А что касается вашего настроения, то я разделяю ваш пессимизм.
Могу сказать, что ни в одной составляющей российской жизни, как в России, так и за ее пределами, я не вижу ни одной предпосылки к наступлению «прекрасной России будущего».
Для того, чтобы опровергнуть утверждение, достаточно привести хотя бы один контрпример. Если вы мне назовете хотя бы один, я с радостью с вами подумаю, что это за предпосылка и постараемся вместе ее оценить, насколько она реальна.
- Вас очень часто в интервью спрашивают про коллег, которые придерживаются противоположных позиций. Не думаю, что я что-то новое спрошу. У меня куда больше вопросов к «молчунам». Или наоборот, все-таки лучше, пусть они отмалчиваются и не позорит себе репутацию?
- Я недавно был в прямом эфире у Саши Плющева, где сказал термин «двустульчатые». он сказал, что слышит его впервые. Наверное, он действительно прозвучал впервые. По крайней мере, никто, кроме нас его не использует.
«Двустульчатые», на мой взгляд, являются самой большой проблемой.
Так получилось, что какая-то часть российской интеллигенции и российской журналистики, как бы не принадлежащей однозначно к свободной, оппозиционной, прессе вовсю строчат скрижали новой истории.
И вот в этих скрижалях новой истории «двустульчатые» и начинают занимать все более и более почетное место. Потому что они обладают определенной популярностью, определенным весом на рынке.
И многие или, по крайней мере, некоторые желающие написать сейчас историю вот в этих своих скрижалях наделяют их теми качествами, которыми они не обладают и приписывают им те решения, поступки и те элементы благородства, которые те не совершали.
И мое раздражение копится, оно растет. И если дальше этот процесс все-таки не будет сильно прогрессировать, то я, наверное, на таком уровне и останусь. Но если безумие в этом направлении будет продолжаться, я начну хаять именами и фактами. Ни к чему хорошему это не приведет. Это будет очень большая склока.
Я боюсь, что «двустульчатые» в какой-то момент подхватят упавшее знамя борьбы за свободу и возглавят это движение. В тот момент, когда это будет удобно, выгодно и красиво.
Есть точка зрения, которой поделился, например, один мой друг Стас Кучер. Это оппозиционный журналист, который здесь живет не так далеко от меня. Он считает, что, когда бы артист не заговорил против войны, это всегда хорошо.
А я глубоко убежден, что это неправильно.
Потому что, когда ситуация начнет меняться, когда это станет более выгодно, то мы услышим не голос совести и голос протеста, а как звучит голос приспособленцев.
Таким образом, если мы все это примем и поддержим, мы получим ту физиономию, то выражение глаз, те слова, те кадры, те посты в социальных сетях, те улыбки, те ужимки, которыми обладают те, кто приспособился.
Я не говорю, что это произойдет в будущем. Это уже происходит. И в этом смысле мы наступаем на старые грабли. Например, мне всегда было странно, что людям нравится в группе «Чайф». Она для меня стояла в стороне. Я просто жил своей жизнью, а эта музыка жила своей.
Если тебе нравится артист, то ты с ним резонируешь, правильно? Ты ему веришь. А я не видел правды, я не видел искренности - те же ужимки приспособленцев. Или вот ещё один, который пел про «чтоб кончилась война». Я и тогда ему не верил. Ему нужен был «только свет в оконце»? В каком смысле? Какая война должна была кончиться? А теперь вспомним, что он говорит сейчас.
«Творческая интеллигенция абсолютно потеряла народ»
- Когда я беру или слушаю интервью с представителями российского творчества, которые уехали после войны и открыто выражают антивоенную позицию, то мне каждый раз немножко грустно, что большую часть или даже практически всю часть интервью занимают разговоры о политике и о нынешней ситуации. А с другой стороны, я понимаю, что о другом будто бы и сложно говорить, странно представлять, что ничего вокруг не происходит.
Вас, как человека, который дает это и другие интервью, который в последние полтора года намного чаще стал говорить о политике, о ситуации в мире и так далее, напрягает, что надо теперь обязательно говорить о политике, о войне, о происходящем. Или наоборот, это хорошо, что эти темы перестали уходить на второй план?
- Ваш вопрос структурно противопоставляет варианты, вы говорите «или». Мне более уместным видится «и». Меня это, разумеется, напрягает просто потому, что не может не напрягать все, что происходит сейчас в Украине. Все понятно, чего я там буду долго говорить.
Меня напрягает то, как ведет себя Россия. Меня напрягает то, как ведет себя российское правительство. Меня напрягает то, как ведет себя российское общество. Меня напрягает то, как ведет себя, так называемая, прогрессивная часть российского общества.
Я не очень все-таки комментировал то безобразие, которое творится в оппозиционных кругах. А надо было бы, наверное, прокомментировать больше. Но я просто скажу стыдно, батеньки, стыдно такой ***ней заниматься между собой. Просто стыдно.
Оппозиция и творческая интеллигенция абсолютно, на мой взгляд, потеряли свой народ. Народ находится там и народу там абсолютно нормально. Народ абсолютно сожрал импортозамещение через какое-то время просто будет чуть более вонюче пердеть шаг за шагом, потому что будет жрать больше пальмового масла.
Пристрастится к китайским запчастям, чуть будет меньше машин с автоматической коробкой. Сократится средняя продолжительность жизни и так далее. Но это все происходит по чуть-чуть. И, в общем-то, там народу нормально. Народ там абсолютно находится в своей тарелке, большая его часть, она нами абсолютно потеряна.
Поэтому в этом случае меня напрягает абсолютно все. И, разумеется, поэтому меня напрягает то, что на эту тему нам надо говорить. Мы говорим не о чем-то светлом, не о чем-то хорошем, а обо всей этой грязи.
Но, разумеется, меня не напрягает тот факт, что вы хотите со мной об этом говорить, потому что не говорить об этом нельзя. Потому что идет война, потому что люди гибнут.
Справка
Макс Покровский
- Основатель и солист группы «Ногу свело!», автор практически всех песен коллектива.
- Самые известные песни группы: «Наши юные смешные голоса», «Хару Мамбуру», «Идем на восток!», «Лилипутская любовь».
- После начала войны в Украине активно выступает против нее. Творчество группы также стало крайне антивоенным, вышли такие песни, как «Поколение Z», «С Новым годом, сынок!», «Назад, Россия!», «Украина» и другие.
- Живет в США, куда переехал, по его словам, еще семь лет назад. Является гражданином США.
- 31 марта 2023 года был внесен Минюстом России в реестр «иноагентов».