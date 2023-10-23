ФОТО ⟩ София Ротару показалась в Киеве на могиле своего мужа

Известная певица почтила память покойного Анатолия Евдокименко.
Певица София Ротару показалась на могиле своего мужа, народного артиста Украины, руководителя ансамбля «Червона рута» Анатолия Евдокименко.
Избранника артистки не стало 23 октября 2002 года. В годовщину смерти Анатолия Евдокименко Ротару почтила память покойного мужа. Певица приехала на Байковое кладбище в Киеве, где похоронен ее возлюбленный.
София Ротару в Instagram-stories опубликовала щемящий кадр, где она в черной куртке, кепке и очках стоит рядом с могилой Анатолия Евдокименко.
«21 год без тебя», - растрогала обращением к покойному мужу певица.
Пока неизвестно, вернулась ли София Ротару в Украину, или находится в Италии, где она якобы живет из-за войны. Певица могла опубликовать фотографию из своего архива. Правда, раньше именно таким фото Ротару не делилось.
София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились в 1968 году. 23 октября 2002 года мужа артистки не стало. Он умер в возрасте 60 лет. У супругов есть общий сын Руслан Евдокименко.