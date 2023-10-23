ФОТО ⟩ София Ротару показалась в Киеве на могиле своего мужа

Певица София Ротару показалась на могиле своего мужа, народного артиста Украины, руководителя ансамбля «Червона рута» Анатолия Евдокименко.

Избранника артистки не стало 23 октября 2002 года. В годовщину смерти Анатолия Евдокименко Ротару почтила память покойного мужа. Певица приехала на Байковое кладбище в Киеве, где похоронен ее возлюбленный.

София Ротару в Instagram-stories опубликовала щемящий кадр, где она в черной куртке, кепке и очках стоит рядом с могилой Анатолия Евдокименко.

«21 год без тебя», - растрогала обращением к покойному мужу певица.

Пока неизвестно, вернулась ли София Ротару в Украину, или находится в Италии, где она якобы живет из-за войны. Певица могла опубликовать фотографию из своего архива. Правда, раньше именно таким фото Ротару не делилось.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official