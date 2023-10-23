ЗДЕСЬ ПОЕТ ВЕСНА ⟩ Смотрите, как страстно проходят в Таллинне итальянские вечеринки

В минувшую субботу, 21 октября, в столичном ресторане Bacio состоялся вечер итальянской музыки La Fiesta Italiana.
Для гостей в этот вечер исполнял итальянские шлягеры Томмасо Примавера. Кстати, фамилия итальянского маэстро, который сейчас живет и работает в Таллинне, переводится очень романтично. Итальянское «примавера» по-русски - весна. Впрочем, несмотря на холодный октябрь, итальянская вечеринка действительно прошла по-весеннему ярко и страстно. Атмосфера была наполнена вкусами настоящей итальянской кухни и праздником. Гостям было предложено специальное меню.
Вместе с Томмасо Примавера в этот вечер пел для многочисленных гостей его итальянский коллега Филиппо Поцца. Завораживающие голоса двух талантливых исполнителей не отпускали гостей итальянского вечера с танцпола. Смотрите галерею!