ГАЛЕРЕЯ ⟩ Умники и умницы: определены юные писатели из всех школ Таллинна

В пятницу, 20 октября, в Таллиннской Центральной библиотеке в отделе литературы на эстонском языке состоялась презентация детского сборника самостоятельного творчества «Свои сказки 4». Это шестнадцатая книга из серии подарочных книг, изданных Таллиннской центральной библиотекой, которые скоро будут доступны 4689 первоклассникам во всех школах столицы.
В книге «Свои сказки 4» были опубликованы работы конкурса самостоятельного творчества, состоявшегося осенью 2022 года, с историями 12 юных авторов. Известные детские писатели - Тийу Кицык, Индрек Кофф, Анти Саар и Ильмар Томуск написали рассказы на такие же темы, что и дети. Иллюстратор книги - Тийу Кицык.
Книга под названием «Свои сказки» издается Центральной библиотекой раз в четыре года, объединяя в произведения, участвовавшие в детских творческих конкурсах, проводимых в библиотеке. Публикуя детские стихи и рассказы, библиотека хочет привлечь детей писать, и отметить тех, кто любит книги и чтение.
Каждый первоклассник получит эту книгу в подарок, а Таллиннская Центральная библиотека ждет всех детей в гости!