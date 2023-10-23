ГАЛЕРЕЯ ⟩ Умники и умницы: определены юные писатели из всех школ Таллинна

В книге «Свои сказки 4» были опубликованы работы конкурса самостоятельного творчества, состоявшегося осенью 2022 года, с историями 12 юных авторов. Известные детские писатели - Тийу Кицык, Индрек Кофф, Анти Саар и Ильмар Томуск написали рассказы на такие же темы, что и дети. Иллюстратор книги - Тийу Кицык.

Книга под названием «Свои сказки» издается Центральной библиотекой раз в четыре года, объединяя в произведения, участвовавшие в детских творческих конкурсах, проводимых в библиотеке. Публикуя детские стихи и рассказы, библиотека хочет привлечь детей писать, и отметить тех, кто любит книги и чтение.