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ЖУТКИЕ КАДРЫ ⟩ Бетонный шар сорвался с места и прокатился между людьми и автомобилями в центре Таллинна

Катрин Луст
, главный редактор Elu24
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Фото: Pilt videost

Сегодня днем людей, прогуливающихся в столичном квартале Fahle, потрясло невиданное зрелище. Огромный бетонный шар весом более сотни килограммов, предназначенный для ограничения движения автомобилей, сорвался с места и покатился вниз по крутому склону. Он катился, пока не столкнулся с припаркованным на дороге автомобилем BMW. «Это большая удача, что никто не пострадал физически,» - говорит Аарне, который стал очевидцем этого дикого зрелища. «Не хочу думать, что могло быть, если бы на этом месте стояла детская коляска!» - воскликнул он.

Сегодня около четырех часов дня в квартале Fahle, недалеко от Таллиннского автовокзала, произошла странная авария. С высокого холма скатился массивный бетонный шар, который с огромной силой врезался в припаркованный на обочине автомобиль.

«Раздался сильный грохот», - рассказывает Аарне, который стал свидетелем происшествия. «Чудо, что не сработала подушка безопасности», - рассуждает он. - Как бы то ни было, передняя часть BMW, в которую попал шар, была сильно повреждена от удара».

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