ЖУТКИЕ КАДРЫ ⟩ Бетонный шар сорвался с места и прокатился между людьми и автомобилями в центре Таллинна

Сегодня днем людей, прогуливающихся в столичном квартале Fahle, потрясло невиданное зрелище. Огромный бетонный шар весом более сотни килограммов, предназначенный для ограничения движения автомобилей, сорвался с места и покатился вниз по крутому склону. Он катился, пока не столкнулся с припаркованным на дороге автомобилем BMW. «Это большая удача, что никто не пострадал физически,» - говорит Аарне, который стал очевидцем этого дикого зрелища. «Не хочу думать, что могло быть, если бы на этом месте стояла детская коляска!» - воскликнул он.