Валерий Меладзе назвал причину развода брата с Верой Брежневой

Ранее говорили, что супруги развелись из-за разных взглядов на войну в Украине. Брежнева рассказывала правду о российском вторжении и занималась волонтерством, Меладзе же выбрал молчание. Однако Валерий Меладзе заявил российским пропагандистам, что его брат и певица развелись отнюдь не из-за этого. По словам исполнителя, у экс-супругов было немало семейных разногласий, что и дало трещину в браке.

«Ну, как можно придумать такой бред?! Костя - абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных», - заявил Валерий Меладзе.

Отметим, о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе ходили слухи еще с июня прошлого года. Лишь в начале октября этого года певица официально подтвердила, что они больше не вместе. Экс-супруги не комментируют, что именно стало причиной их разрыва.