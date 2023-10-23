Валерий Меладзе назвал причину развода брата с Верой Брежневой

Певец Валерий Меладзе назвал причину развода своего брата, композитора Константина Меладзе, с певицей Верой Брежневой, сообщает ТСН.
Ранее говорили, что супруги развелись из-за разных взглядов на войну в Украине. Брежнева рассказывала правду о российском вторжении и занималась волонтерством, Меладзе же выбрал молчание. Однако Валерий Меладзе заявил российским пропагандистам, что его брат и певица развелись отнюдь не из-за этого. По словам исполнителя, у экс-супругов было немало семейных разногласий, что и дало трещину в браке.
«Ну, как можно придумать такой бред?! Костя - абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных», - заявил Валерий Меладзе.
Отметим, о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе ходили слухи еще с июня прошлого года. Лишь в начале октября этого года певица официально подтвердила, что они больше не вместе. Экс-супруги не комментируют, что именно стало причиной их разрыва.
Тем временем в Сети были уверены, что у Константина Меладзе появилась любовница. Композитору приписывали роман с бывшей участницей группы «ВИА Гра» Софией Тарасовой. Недавно певица опровергла слухи о том, что между ними с Константином романтические отношения. «Но правда такова, что нас не связывает ничего больше, кроме творческого союза двух музыкантов, желающих создать что-то красивое, настоящее, честное и подарить это миру», - сказала Тарасова.