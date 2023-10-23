ВИДЕО ⟩ Звезда фильма «Такси» Сами Насери снялся в узбекской рекламе авторынка

62-летний французский актер Сами Насери, больше всего прославившийся в роли Даниэля в культовом блокбастере «Такси», внезапно появился в рекламе авторынка и сети ресторанов быстрого питания, снятой в столице Узбекистана Ташкенте. В ролике он сыграл все того же Даниэл, пишет Фокус.
По сюжету, клиент хочет купить автомобиль и интересуется китайским родстером Songsan SS Dolphin. Автодилер приглашает Даниэля (Насери), который жует бургер, показать, на что способна эта машина.
Мужчина садится за руль и начинает гонять по городу со скоростью 298 километров, чем шокирует патрульных полицейских.
В конце видео он говорит по-узбекски, хваля авто.
Во время пребывания в Узбекистане Насери также посетил Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути». Выступая на сцене, он неожиданно пожелал удачи футболисту сборной Узбекистана Абдукодиру Хусанову, который летом этого года подписал контракт с французским футбольным клубом «Ланс» и стал первым узбекским футболистом в Лиге 1.
Когда Насери спросили, за какой клуб он болеет, парижанин отшутился, ответив, что за «Марсель», которому так симпатизирует таксист Даниэль из фильма «Такси».
В прошлом, еще до начала карьеры в кино, будущая звезда четыре года отсидел во французской тюрьме за разбойное нападение. Проблемы с законом преследовали его и после успеха на экране. Последний раз он освободился из тюрьмы в июне 2009 года, а в 2010 году написал книгу о своей жизни и карьере актера.