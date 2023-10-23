ВИДЕО ⟩ Звезда фильма «Такси» Сами Насери снялся в узбекской рекламе авторынка

По сюжету, клиент хочет купить автомобиль и интересуется китайским родстером Songsan SS Dolphin. Автодилер приглашает Даниэля (Насери), который жует бургер, показать, на что способна эта машина.

Мужчина садится за руль и начинает гонять по городу со скоростью 298 километров, чем шокирует патрульных полицейских.

В конце видео он говорит по-узбекски, хваля авто.

Во время пребывания в Узбекистане Насери также посетил Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути». Выступая на сцене, он неожиданно пожелал удачи футболисту сборной Узбекистана Абдукодиру Хусанову, который летом этого года подписал контракт с французским футбольным клубом «Ланс» и стал первым узбекским футболистом в Лиге 1.

Когда Насери спросили, за какой клуб он болеет, парижанин отшутился, ответив, что за «Марсель», которому так симпатизирует таксист Даниэль из фильма «Такси».