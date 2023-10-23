Павел Глоба предсказал страшные испытания в ноябре двум знакам Зодиака

Людям, рожденным под созвездием Льва , следует быть чрезвычайно осторожными: велик риск получить серьезную травму, которая может сильно подорвать здоровье, а ее последствия наложат отпечаток на дальнейшую жизнь. Еще одна опасность подстерегает Львов в личной жизни - они могут потерять своего любимого человека.

Также черная полоса предсказана Рыбам. Представители знака с большой вероятностью столкнуться с гибелью близкого человека - друга или родственника. Пережить потерю будет нелегко. Еще одна большая проблема скрывается в области карьеры. Существует серьезный и реальный риск крупного конфликта с начальством. Из-за этого Рыбам предстоит решать: смириться ли с резко ухудшившимися условиями труда - или уйти с любимой работы.