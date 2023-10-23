ФОТО ⟩ Израиль придумал наказание для Греты Тунберг за поддержку палестинцев

«Министерством образования Израиля принято решение об исключении Греты Тунберг из школьных учебных материалов. Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения образования и ценностей, и она больше не имеет права служить примером для подражания и образования для израильских студентов», - сказано в сообщении.

20 октября Тунберг в X (бывш. Twitter) опубликовала пост, в котором выразила солидарность жителям сектора Газа и призвала к прекращению огня и «свободе для палестинцев и всех пострадавших граждан». Тунберг также опубликовала фотографию, где она стоит с тремя женщинами, одна из которых держит палестинский флаг.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023