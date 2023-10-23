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ФОТО ⟩ Израиль придумал наказание для Греты Тунберг за поддержку палестинцев

Limon.ee
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Грета Тунберг.
Грета Тунберг. Фото: Ekraanitõmmis.

Минобразования Израиля приняло решение об исключении упоминаний о климатической активистке Грете Тунберг из учебных программ из-за ее поддержки Палестины. Об этом сообщил новостной портал Ynet со ссылкой на заявление ведомства.

«Министерством образования Израиля принято решение об исключении Греты Тунберг из школьных учебных материалов. Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения образования и ценностей, и она больше не имеет права служить примером для подражания и образования для израильских студентов», - сказано в сообщении.

20 октября Тунберг в X (бывш. Twitter) опубликовала пост, в котором выразила солидарность жителям сектора Газа и призвала к прекращению огня и «свободе для палестинцев и всех пострадавших граждан». Тунберг также опубликовала фотографию, где она стоит с тремя женщинами, одна из которых держит палестинский флаг.

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ нанесла удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли свыше 6000 человек, в том числе 4651 со стороны сектора Газа.

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