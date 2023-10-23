ФОТО ⟩ В магазине Maksimarket внимание клиентов привлекла полка с газированными напитками

В магазине Maksimarket в Пыльва бутылки Coca Cola, Fanta и Sprite расставлены на полках со скрупулезной точностью. Эту кропотливую работу запечатлел на камеру один из покупателей. «Я увидела это и тоже удивилась», - говорит другой покупатель. Об этом пишет Elu24.
В группе Facebook Põlva kodanik («Гражданин Пыльва» - прим. ред.) появилась фотография магазинного стеллажа, который привлек внимание покупателей чрезвычайно аккуратно раставленными на нем газированными напитками. «Идеально в Maksimarket. Не осталось незамеченным. Спасибо тому, кто сделал», - пишет жительница Пыльва Аннели, публикуя фотографию ниже.
«Я увидела это и тоже удивилась. Взяла одну бутылку Coca Cola, а вторую, которая была сзади, подтянула вперед, чтобы не испортить красоту», - рассказывает Виктория, прокомментировавшая фотографию. С ней соглашается Кайса, добавляя: «Я тоже была поражена такой аккуратностью».
«Готовность людей посвятить себя своей деятельности или работе значительно различается», - размышляет Яанус. «Для кого-то работа - это страсть, вызов. Что-то, что нужно сделать хорошо и даже немного больше - не просто бутылка на полке. Для других - это свободное от ответственности времяпрепровождение. И что особенно печально, если перевести этот вклад в деньги, то зарплата последнего окажется выше, чем у того, кто делает работу со страстью».
«Я бы не решился взять что-либо с этой полки. Сразу испортишь», - комментирует фотографию Пилле Марие.