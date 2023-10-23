Вайкуле о встрече с Хаматовой и стиле Литвиновой: она интересна мне как женщина

Лайма Вайкуле призналась, что не видела работ Ренаты Литвиновой, а потому не может их оценить. Но она интересна ей как женщина:

«Она интересная. Она стильная. Не модница, а стильная. У нее есть свой стиль»

Также Вайкуле подтвердила, что была недавно на премьере спектакля «Калигула» в Рижском театре имени Михаила Чехова (в главной роли - Шамиль Хаматов - прим. ред.). Знаменитость отметила, что встретила там Чулпан Хаматову, которая осудила власть в РФ и после полномасштабного вторжения России в Украину уехала из страны и живет в Латвии:

«Она пришла поддержать своего брата. Было очень трогательно. Видно было, как она переживает. Мы попили чаю. Поговорили о том о сем... Самое интересное, что Чулпан уже говорит по-латышски»

«Шутя, мы говорили по-латышски», - сказала Вайкуле, отметив, что занимаются с Хаматовой другие люди.

Напомним, Чулпан призналась в разговоре с изданием rus.nra.lv, что сдала экзамен на знание латышского языка. Актриса сообщила об этом во время обсуждения грядущего спектакля «Страна глухонемых» в Новом Рижском театре. «Я хотела весь новый спектакль посвятить изучению преодоления преграды голоса. И изучению латышского языка. Кстати, недавно я сдала экзамен на знание латышского языка», - отметила Хаматова.

С какой целью и на какой уровень актриса сдала экзамен, в материале не уточняется.