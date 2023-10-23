ФОТО ⟩ «Отношения мечты!» Совместный снимок Мартина Хельме с его красавицей-женой взорвал интернет

«Когда мы вместе, нам всегда здорово», - подписал председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме совместный снимок с женой. Фотографию политик разместил на своей страничке в Facebook.

Снимок вызвал бурную реакцию в Сети, под ним появилось множество комментариев. Люди пишут, что «снимок очень милый», что это «отношения мечты»и что Хельме с женой - «самая красивая пара в мире».

В мае этого года супруги отметили 22-ю годовщину свадьбы.

«Сегодня 22-я годовщина нашей свадьбы с Евой!» - поделился тогда Мартин Хельме радостной новостью в социальных сетях. «Бронзу уже получили! До золота еще 28 лет», - рассуждал он.

Два года назад, когда супруги отмечали 20-летие свадьбы, они признались порталу Elu24, что секрет долгого брака кроется в любви. «Когда есть любовь, она сопровождается терпением друг к другу», - сказала Эва Хельме.