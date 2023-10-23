Вот это сервис! Пассажирка в восторге от пилота airBaltic

Женщина рассказала, что во время полета из Тампере в Малагу их самолет приземлился в Севилье из-за шторма. Пассажиры вынуждены были провести на борту несколько часов. Но дама привыкла путешествовать с собачкой, а собачке требовалось выйти на прогулку.

Пассажирка обратилась к стюардессе с просьбой как-то решить проблему. Стюардесса сказала, что спросит разрешения у капитана.

Через мгновение вышел сам пилот. Надев для безопасности яркий жилет, он вывел собачку прогуляться. Хотя дождь лил, как из ведра.