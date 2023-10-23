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Вот это сервис! Пассажирка в восторге от пилота airBaltic

Limon.ee
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Пилот. Снимок иллюстративный.
Пилот. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Трогательный пост появился в Facebook. Он посвящен пилоту самолета фirBaltic и собрал множество лайков. Благодарная финская пассажирка опубликовала свою историю, пишет Press.lv.

Женщина рассказала, что во время полета из Тампере в Малагу их самолет приземлился в Севилье из-за шторма. Пассажиры вынуждены были провести на борту несколько часов. Но дама привыкла путешествовать с собачкой, а собачке требовалось выйти на прогулку.

Пассажирка обратилась к стюардессе с просьбой как-то решить проблему. Стюардесса сказала, что спросит разрешения у капитана.

Через мгновение вышел сам пилот. Надев для безопасности яркий жилет, он вывел собачку прогуляться. Хотя дождь лил, как из ведра.

«Вот это сервис!» - пишет восторженная пассажирка. И благодарит пилота и всю команду за человечность.

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