Вылет самолета популярной авиакомпании задержали на пять часов из-за комара

Рейс направлялся в Манчестер, Великобритания. Пассажирам пришлось ждать более пяти часов, пока самолет был продезинфицирован, прежде чем они смогли сесть на борт, пишет TSN.

Сначала путешественникам сказали, что задержка произошла по техническим причинам.

Среди пассажирок была ветеринар Рэйчел Грин, которая сказала: «Время отправления на табло менялось. В конце концов, пилот вышел и сказал нам, что в кабине его укусил комар, поэтому он хочет провести глубокую очистку всего самолета на случай, если насекомых окажется больше».

Самолет должен был вылететь из аэропорта Схипхол в 17:05. Он приземлился в 22:30.

27-летняя Рэйчел взбешена из-за того, что единственной компенсацией пассажирам был ваучер на питание на сумму 3,90 фунта стерлингов.