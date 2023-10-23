Жители поселка в Пыльвамаа остались без питьевой воды: «Как мы себя чувствуем? Как животные»

В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о проблеме с водой в Выыпсу. Тем не менее, ситуация остается прежней, и местные жители уже теряют всякую надежду. Вода в колодцах Выыпсу загрязнена нитратами и марганцем, которые являются полевыми удобрениями. Однако точно неизвестно, каким образом удобрения попали в колодезную воду. Уже при одном взгляде на воду из колодца становится ясно, что она непригодна для питья.

«Как волость относится к людям? Они говорят, что у них нет решений. И все. Вы, дорогие люди, понимаете: государство не дает людям воду. В нашей стране вода должна быть правом человека, а нам ее не дают», - пишет жительница Выыпсу Кертрийн, которая уже несколько месяцев покупает питьевую воду в магазине. «Покупка воды обходится мне в 110 евро в месяц», - говорит она, добавляя, что мыться все равно приходится водой с марганцовкой и нитратами. «На лечение моего ребенка уходит несколько сотен евро в месяц, не говоря уже о переживаниях и стрессе».