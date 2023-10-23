Жители поселка в Пыльвамаа остались без питьевой воды: «Как мы себя чувствуем? Как животные»

Жители Выыпсу в Пыльвамаа столкнулись с серьезной проблемой: у них нет чистой питьевой воды уже несколько месяцев. В конце прошлой недели волость Ряпина установила цистерну, из которого можно брать питьевую воду. «Но как мы можем быть уверены, что там чистая вода?» - спрашивает Кертрийн, мать троих детей, возмущенная тем, что ей некуда обратиться за помощью, пишет Elu24.
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Комментарий Департамента окружающей среды
В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о проблеме с водой в Выыпсу. Тем не менее, ситуация остается прежней, и местные жители уже теряют всякую надежду. Вода в колодцах Выыпсу загрязнена нитратами и марганцем, которые являются полевыми удобрениями. Однако точно неизвестно, каким образом удобрения попали в колодезную воду. Уже при одном взгляде на воду из колодца становится ясно, что она непригодна для питья.