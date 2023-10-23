Пн, 23.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Жители поселка в Пыльвамаа остались без питьевой воды: «Как мы себя чувствуем? Как животные»

Комментарий Департамента окружающей среды
Трийн Роос
Facebook
Comments
Выыпсу.
Выыпсу. Фото: Maarius Suviste

Жители Выыпсу в Пыльвамаа столкнулись с серьезной проблемой: у них нет чистой питьевой воды уже несколько месяцев. В конце прошлой недели волость Ряпина установила цистерну, из которого можно брать питьевую воду. «Но как мы можем быть уверены, что там чистая вода?» - спрашивает Кертрийн, мать троих детей, возмущенная тем, что ей некуда обратиться за помощью, пишет Elu24.

В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о проблеме с водой в Выыпсу. Тем не менее, ситуация остается прежней, и местные жители уже теряют всякую надежду. Вода в колодцах Выыпсу загрязнена нитратами и марганцем, которые являются полевыми удобрениями. Однако точно неизвестно, каким образом удобрения попали в колодезную воду. Уже при одном взгляде на воду из колодца становится ясно, что она непригодна для питья.

«Как волость относится к людям? Они говорят, что у них нет решений. И все. Вы, дорогие люди, понимаете: государство не дает людям воду. В нашей стране вода должна быть правом человека, а нам ее не дают», - пишет жительница Выыпсу Кертрийн, которая уже несколько месяцев покупает питьевую воду в магазине. «Покупка воды обходится мне в 110 евро в месяц», - говорит она, добавляя, что мыться все равно приходится водой с марганцовкой и нитратами. «На лечение моего ребенка уходит несколько сотен евро в месяц, не говоря уже о переживаниях и стрессе».

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх