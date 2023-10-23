У КОГО ЛУЧШЕ? ⟩ Юри Ратас и Хелир-Вальдор Сеэдер похвастались в социальных сетях своим урожаем

Как дни не похожи друг на друга, так и осенние урожаи не все одинаковы. Это доказал Юри Ратас, чей урожай тыквы оказался значительно меньше, чем у Хелира-Вальдора Сеэдера, пишет Elu24.
Хелир-Вальдор Сеэдер, член Рийгикогу, несколько недель назад поделился своим урожаем тыквы и признался, что в начале лета надежд было мало, но результат все равно оказался впечатляющим.
«Сочный конец лета все-таки дал обильный урожай», - восторгался Сеэдер в начале октября.
Теперь Юри Ратас поделился своим урожаем в социальных сетях! Несмотря на то, что урожай тыквы политика оказался заметно меньше, чем у его коллеги, сам Ратас остался доволен своим результатом.
«Скромный урожай, но я рад!» - заявил Ратас в социальных сетях, показывая, каков его урожай тыквы.
«Лучше, чем ничего!» - похвалил кто-то в комментариях, а другой отметил, что урожай у него скудноват: «У меня самого в этом году не было больше. Но это тоже результат».
Другой предложил в следующем году вырастить тыквы в компостной куче, что, по его мнению, даст особенно хороший урожай.