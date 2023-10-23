У КОГО ЛУЧШЕ? ⟩ Юри Ратас и Хелир-Вальдор Сеэдер похвастались в социальных сетях своим урожаем

Хелир-Вальдор Сеэдер, член Рийгикогу, несколько недель назад поделился своим урожаем тыквы и признался, что в начале лета надежд было мало, но результат все равно оказался впечатляющим.

«Сочный конец лета все-таки дал обильный урожай», - восторгался Сеэдер в начале октября.

Теперь Юри Ратас поделился своим урожаем в социальных сетях! Несмотря на то, что урожай тыквы политика оказался заметно меньше, чем у его коллеги, сам Ратас остался доволен своим результатом.

«Скромный урожай, но я рад!» - заявил Ратас в социальных сетях, показывая, каков его урожай тыквы.

«Лучше, чем ничего!» - похвалил кто-то в комментариях, а другой отметил, что урожай у него скудноват: «У меня самого в этом году не было больше. Но это тоже результат».