ВИДЕО ⟩ «Я была страшно унижена и испытала огромную боль». Любовница Бекхэма рассказала, как он над ней глумился перед своими друзьями

Ребекка Лоос продолжает ворошить прошлое, в котором они с футболистом были вместе за спиной его супруги Виктории. В новой серии своих откровений бывшая помощница, а по совместительству и любовница Дэвида Бекхэма рассказала журналистам Daily Mail о совсем уж неприглядном факте биографии спортсмена. Оказывается, в 2003 году он не только не пытался сохранить их роман в тайне, но и вовсю хвастался интрижкой перед своими приятелями.