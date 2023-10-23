Ребекка Лоос продолжает ворошить прошлое, в котором они с футболистом были вместе за спиной его супруги Виктории. В новой серии своих откровений бывшая помощница, а по совместительству и любовница Дэвида Бекхэма рассказала журналистам Daily Mail о совсем уж неприглядном факте биографии спортсмена. Оказывается, в 2003 году он не только не пытался сохранить их роман в тайне, но и вовсю хвастался интрижкой перед своими приятелями.
ВИДЕО ⟩ «Я была страшно унижена и испытала огромную боль». Любовница Бекхэма рассказала, как он над ней глумился перед своими друзьями
По словам Ребекки, в один из вечеров они с Дэвидом переписывались. Сообщения постепенно становились все более горячими - как вдруг в самый разгар дистанционного интима девушке написал телохранитель футболиста. В коротком сообщении говорилось: «Прекрати. Он показывает твои сообщения своим друзьям, и они все смеются».
«Я была страшно унижена и испытала огромную боль. После этого я перестала волноваться о том, чтобы держать наши отношения в тайне. Почему я должна это делать, если он так со мной поступает?» - Ребекка Лоос, бывшая ассистентка Дэвида Бекхэма.
Слова Ребекки подтвердил и неназванный источник, близкий к окружению Дэвида в Мадриде. «Он действительно показывал их переписку своим друзьям в ночном клубе. Было около четырех утра. И я помню, как телохранитель предупредил ее о том, что там происходило».
Ранее Лоос призналась, что была не единственной любовницей Бекхэма во время его жизни в Испании.