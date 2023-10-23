«Пожалуйста, фанаты, не сердитесь». Группа Camouflage перенесла концерт в Таллинне на следующий год

Немецкий музыкальный коллектив Camouflage, играющий в стиле синти-поп, должен был выступить в Таллинне в ближайшую пятницу, но отложил свой концерт. Группа объявила, что переносит турне на осень 2024 года.

Новая дата концерта в Таллинне - 22.11.2024 года. Все купленные билеты будут действительны на новую дату. Если новая дата не подходит для проведения концерта, билеты могут быть возвращены до 31.05.2024.

Просьба к обладателям билетов PDF сообщить организаторам концерта о своем желании вернуть билеты по электронной почте tagasiost@piletilevi.ee, указав в тексте письма номер заказа.

Билеты, приобретенные в пунктах продажи, можно вернуть во всех кассах Piletilevi, за исключением в Viru Keskus и на автозаправочных станциях Circle-K.

Группа выступила со следующим обращением к поклонникам:

Уважаемые поклонники группы Camouflage. К сожалению, новый год начинается со смешанными чувствами.

После интенсивных обсуждений и тщательного анализа пандемии на музыкальном рынке мы приняли решение отложить запланированный тур до осени 2024 года.