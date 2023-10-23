«Пожалуйста, фанаты, не сердитесь». Группа Camouflage перенесла концерт в Таллинне на следующий год

Концерт немецкой группы Camouflage в рамках тура «Rewind to The Future And Goodbye», который был запланирован на 27 октября в 18:00, перенесен. Группа сообщила, что концерт состоится в ноябре следующего года - 22.11.2024.
Немецкий музыкальный коллектив Camouflage, играющий в стиле синти-поп, должен был выступить в Таллинне в ближайшую пятницу, но отложил свой концерт. Группа объявила, что переносит турне на осень 2024 года.
Новая дата концерта в Таллинне - 22.11.2024 года. Все купленные билеты будут действительны на новую дату. Если новая дата не подходит для проведения концерта, билеты могут быть возвращены до 31.05.2024.
Просьба к обладателям билетов PDF сообщить организаторам концерта о своем желании вернуть билеты по электронной почте tagasiost@piletilevi.ee, указав в тексте письма номер заказа.
Билеты, приобретенные в пунктах продажи, можно вернуть во всех кассах Piletilevi, за исключением в Viru Keskus и на автозаправочных станциях Circle-K.
Группа выступила со следующим обращением к поклонникам:
Уважаемые поклонники группы Camouflage. К сожалению, новый год начинается со смешанными чувствами.
После интенсивных обсуждений и тщательного анализа пандемии на музыкальном рынке мы приняли решение отложить запланированный тур до осени 2024 года.
Первоначально пауза, в которой наша группа находилась с 2016 года, вызвала у нас желание отпраздновать 40-летний юбилей - Camouflage - 40 лет музыки, видео, фотографий и воспоминаний - вместе с вами и всей нашей командой. Но при более тщательном обсуждении мы поняли, что тур - это не только красота, успех и восторг. Обязательно должны быть новые песни и новый контент, а не только воспоминания и архивные материалы. Мы не были бы Camouflage, если бы не приняли новый вызов.
Через пару недель мы всей группой отправимся на студию, чтобы найти вдохновение для новых песен, и к концу этого года мы сможем с радостью перезагрузить Camouflage.
Только тогда, с нашей точки зрения, действительно будет смысл играть в туре, потому что только тогда прошлое, настоящее и будущее смогут слиться воедино и создать новую концепцию, которая обеспечит вам и нам то качество исполнения, которого мы все ждем от этого тура.
Мы очень просим вас, поклонников и любителей музыки, не сердиться на нас. В настоящее время мы работаем над новым материалом и приложим все усилия.
С нетерпением ждем осени 2024 года,
Camouflage
Группа наиболее известна по песням «The Great Commandment», «Love Is A Shield», «Suspicious Love», «Bad News», «X-Ray» и «Me And You»
Camouflage - группа, которую критики прозвали немецким Depeche Mode, была официально создана в 1984 году вокалистом Маркусом Мейном и клавишниками Хайко Майле и Оливером Крейссигом. Их дебютный сингл «The Great Commandment», перезаписанный несколько лет позже, вошел в различные хит-парады, в том числе занял первое место в чарте Billboard «Dance Club Songs».