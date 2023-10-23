Этот день не будет ни трудным, ни утомительным. События его наверняка порадуют тех, кто готов пойти на небольшие жертвы ради достижения главной цели. Появляется возможность наладить отношения с коллегами и руководством, провести удачные переговоры с новыми партнерами; однако не следует обещать слишком многого, брать на себя повышенные обязательства. Реальная оценка собственных возможностей - это именно то, что сегодня нужно для достижения успеха.
ГОРОСКОП НА 23 ОКТЯБРЯ ⟩ Тельцам следует прислушаться к интуиции, Весам – действовать решительно, а Козерогам – быть осторожными
Эмоциональный фон благоприятен и стабилен, хотя наиболее чувствительные натуры могут ощущать некоторый дискомфорт из-за недостатка достойных поводов для бурных переживаний. Люди же спокойные и рассудительные смогут решить любые свои проблемы благодаря способности оценить любую ситуацию с позиций логики и здравого смысла.
Овен
С профессиональной точки зрения день весьма хорош. В сложной ситуации вы будете на высоте, и наверняка сможете не только найти выход из положения, но и оказать помощь коллегам, которые в ней нуждаются. Вероятно появление новых идей, связанных с расширением бизнеса или сферы деятельности, не исключен и карьерный рост. Удачным будет посещение общественных мероприятий, хорошо пройдут презентации, переговоры в неформальной обстановке.
Несколько хуже обстоят дела в личной сфере. Близкие ждут от вас уступок и проявления гибкости, отказываясь при этом принять во внимание ваши желания и потребности. Не так-то просто сохранять хорошее расположение духа в подобной ситуации, но вам это наверняка удастся.
Телец
Осторожность и бдительность важны чрезвычайно, особенно это актуально для тех, кто планировал заниматься домашними делами или помогать родственникам. Инициатива сегодня наказуема; лучше терпеливо выполнять просьбы, чем выступать с собственными идеями и предложениями. В вопросах, касающихся имущества и финансов, вы можете положиться на свою интуицию - она поможет поступить правильно.
Романтические отношения находятся в сфере влияния позитивных тенденций, и вероятность перемен к лучшему в данной сфере весьма велика. Складываются благоприятные обстоятельства для новых знакомств и расширения круга общения, исполнения ваших давних желаний. Встреча со старым другом поможет увидеть события недавнего прошлого в ином свете.
Близнецы
Позитивные тенденции сильны, а звезды определенно на вашей стороне. Не приходится сомневаться в том, что любые цели могут быть достигнуты - достаточно лишь проявить изобретательность и настоять на своем, поскольку именно ваша точка зрения на спорные вопросы является верной. Вероятно получение заманчивых предложений о сотрудничестве, можно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы.
Активная жизненная позиция позволит вам одержать не только профессиональные, но и личные победы. Можно прекрасно отдохнуть, приняв приглашение друзей или устроив вечеринку у себя. Не отказывайтесь от новых для вас занятий, непривычного способа проведения досуга - эксперимент наверняка окажется удачным.
Рак
Будьте очень осторожны, если планируете в этот день заниматься хоть сколько-нибудь серьезными делами. Велика вероятность ошибок, а также конфликтов с людьми, от которых зависит решение важных для вас вопросов. Желательно ставить перед собой достижимые цели, отложив на время реализацию грандиозных планов - так вы сможете уберечь себя от лишних волнений и найти применение своим творческим способностям.
В день нелегких испытаний близкие люди станут для вас надежной опорой. Общими усилиями удастся решить бытовые проблемы, а вечеринка в кругу друзей настроит вас на оптимистический лад. Наступил подходящий момент для перемен в жизни, и начать можно с собственного имиджа - результаты экспериментов в данной области вас наверняка порадуют.
Лев
День покажется неинтересным: значительных событий не произойдет, а дела, которыми вам хотелось бы заняться, придется отложить. Некоторые Львы могут даже заболеть от скуки, если вовремя не подумают о том, чем же, собственно, можно украсить этот день. Помните, что в организации развлечений важно не перестараться; это касается и активного отдыха, и общения с друзьями, и посещения увеселительных мероприятий.
Высока вероятность расходов, которые нанесут значительный удар по вашему бюджету. Постарайтесь, по крайней мере, покупать полезные вещи, а не все приглянувшиеся безделушки. Сегодня вам вряд ли удастся получить хорошие советы или помощь от близких людей, рассчитывать приходится только на себя.
Дева
Очень важно беречь себя, внимательно относиться к своему здоровью: существует вероятность недомоганий, простуды, обострения хронических заболеваний. Особенно осторожны должны быть те, кто совершает в этот день долгие поездки, путешествует по неизученным маршрутам. Еще одна сфера жизни, которая сегодня находится под влиянием негативных тенденций - финансы. Воздержитесь от необдуманных расходов и не позволяйте другим людям распоряжаться вашими деньгами.
В остальном же день вполне благоприятен. Велика вероятность профессиональных успехов, удачным будет начало работы над новыми проектами. В сфере личных отношений также не возникнет серьезных проблем, поскольку вы легко найдете выход из любой сложной ситуации.
Весы
Звезды на вашей стороне - можно двигаться вперед, действовать решительно и достигать поставленных целей, все это не вызовет затруднений. Появляется возможность реализовать смелые профессиональные планы, воплотить в жизнь идеи, сулящие большую прибыль. Помощники наверняка найдутся, но именно вам предстоит руководить их действиями и брать на себя ответственность за происходящее.
Отношения с близкими людьми стабильны и гармоничны. Этот день подходит для совместного отдыха, откровенных бесед, обсуждения долгосрочных планов. Возможно и примирение после ссоры, но лишь в том случае, если вы действительно готовы признать и исправить свои ошибки.
Скорпион
Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вы вовремя не примете мер для их решения. Позволяя событиями идти своим чередом, вы лишаетесь возможности контролировать происходящее - последствия этого могут быть весьма печальными. Причиной споров с любимым человеком станет разница в планах на будущее, а также во взглядах на жизнь в целом. Реальный шанс улучшить отношения представится тем, кто готов пожертвовать своими планами ради блага близких людей.
Профессиональные же перспективы весьма хороши, да и финансовая картина очень благоприятна. Появляется возможность подняться на новую ступень карьерной лестницы и одержать верх над конкурентами, не прибегая к нечестным методам.
Стрелец
День пройдет спокойно, не принесет ни значительных перемен, ни серьезных испытаний. Можно спокойно заниматься обычными делами, общаться со старыми и новыми знакомыми, не опасаясь подвоха, обсуждать вопросы долгосрочного сотрудничества. Финансовое положение может несколько ухудшится, однако расходы не будут напрасными. Наиболее значительных успехов в профессиональных делах смогут достичь те, кто активно использует в своей деятельности современные технологии.
Удачный день для праздников и вечеринок, отдыха в большой компании. Новые знакомства поднимут вам настроение, а забота и внимание друзей позволят чувствовать себя уверенно. Романтическое увлечение может во многом изменить ваши планы на жизнь.
Козерог
Осторожность в делах важна чрезвычайно: один неверный шаг может перечеркнуть все ваши достижения последнего времени. Финансовая ситуация нестабильна, не исключены непредвиденные расходы, потери. Возможны поломки техники, ремонт окажется весьма дорогим. Однако впадать в панику нет причин: вас окружают дружелюбно настроенные люди, готовые в любой момент прийти на помощь.
Эмоциональный фон благоприятен, общение со старыми и новыми знакомыми будет вас радовать. Это удачный день для восстановления прерванных отношений, примирения после ссоры. Можно обсуждать с близкими людьми планы, касающиеся общего будущего, предлагать нечто необычное и даже экстравагантное - ваши идеи будут приняты благосклонно.
Водолей
Водолеям следует проявлять благоразумие и осторожность в делах, касающихся имущества. Вы легко расстаетесь со своими вещами, совершенно не задумываясь о том, получите ли их обратно, да и чужой собственностью распоряжаетесь столь же легкомысленно. Впрочем, найдется достаточно людей, желающих удержать вас от опрометчивых поступков, так что не пропускайте мимо ушей полезные советы.
Очень хорош день для активного отдыха, получения новых впечатлений. Вы готовы внести перемены в привычный образ жизни, близкие относятся к этому с пониманием и даже одобрением, так что причин откладывать осуществление своих планов нет. Возможным становится возобновление прерванных романических отношений, однако делать это следует лишь после того, как вы разберетесь со своими желаниями.
Рыбы
Не самый лучший день для работы, возможны ошибки в расчетах, неприятные сюрпризы. Можно рассчитывать на помощь коллег и руководства, плодотворное обсуждение важных вопросов. Улучшается состояние финансовых дел, не исключены дорогие подарки, удачные покупки. У некоторых представителей знака появится новый источник дохода. Росту жизненного тонуса способствуют занятия спортом и активный отдых на природе.
Романтические отношения развиваются гармонично, и вы поступите благоразумно, если не станете торопить события. У многих представителей знака появится возможность внести изменения в личную жизнь. Доверяйте своей интуиции – она подскажет, как избежать ошибок.