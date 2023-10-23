ГОРОСКОП НА 23 ОКТЯБРЯ ⟩ Тельцам следует прислушаться к интуиции, Весам – действовать решительно, а Козерогам – быть осторожными

Близнецы

Позитивные тенденции сильны, а звезды определенно на вашей стороне. Не приходится сомневаться в том, что любые цели могут быть достигнуты - достаточно лишь проявить изобретательность и настоять на своем, поскольку именно ваша точка зрения на спорные вопросы является верной. Вероятно получение заманчивых предложений о сотрудничестве, можно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы.

Активная жизненная позиция позволит вам одержать не только профессиональные, но и личные победы. Можно прекрасно отдохнуть, приняв приглашение друзей или устроив вечеринку у себя. Не отказывайтесь от новых для вас занятий, непривычного способа проведения досуга - эксперимент наверняка окажется удачным.

Рак

Будьте очень осторожны, если планируете в этот день заниматься хоть сколько-нибудь серьезными делами. Велика вероятность ошибок, а также конфликтов с людьми, от которых зависит решение важных для вас вопросов. Желательно ставить перед собой достижимые цели, отложив на время реализацию грандиозных планов - так вы сможете уберечь себя от лишних волнений и найти применение своим творческим способностям.

В день нелегких испытаний близкие люди станут для вас надежной опорой. Общими усилиями удастся решить бытовые проблемы, а вечеринка в кругу друзей настроит вас на оптимистический лад. Наступил подходящий момент для перемен в жизни, и начать можно с собственного имиджа - результаты экспериментов в данной области вас наверняка порадуют.

Лев