Хэллоуин не будет прежним: голливудским звездам запретили переодеваться в костюмы киногероев

Профсоюз запрещает актерам переодеваться в популярных персонажей из кинофильмов, а затем публиковать изображения в социальных сетях. Это означает, что некоторые из самых популярных костюмов Хэллоуина в этом году, такие как Барби и Уэнсдей Аддамс, не допускаются.

Вместо этого гильдия посоветовала членам «выбирать костюмы, вдохновленные обобщенными персонажами и фигурами - призраками, зомби, пауками и так далее». Участники также могут одеваться как персонажи анимационных телешоу. В то же время наряды супергероев Marvel не допускаются, несмотря на то, что они имеют корни из комиксов. Причина в том, что права на них принадлежат Disney.

Забастовка SAG-AFTRA приближается к сотому дню после того, как переговоры со студиями прервались на прошлой неделе без заключения сделки.