Хэллоуин не будет прежним: голливудским звездам запретили переодеваться в костюмы киногероев

Забастовка Гильдии актеров ударила не только по кинопроизводству в Голливуде, но и знатно подпортила звездам грядущий Хэллоуин. Как сообщает Hollywood Reporter, SAG-AFTRA выпустила строгие рекомендации по костюмам для актеров, пишет Фокус.
Профсоюз запрещает актерам переодеваться в популярных персонажей из кинофильмов, а затем публиковать изображения в социальных сетях. Это означает, что некоторые из самых популярных костюмов Хэллоуина в этом году, такие как Барби и Уэнсдей Аддамс, не допускаются.
Вместо этого гильдия посоветовала членам «выбирать костюмы, вдохновленные обобщенными персонажами и фигурами - призраками, зомби, пауками и так далее». Участники также могут одеваться как персонажи анимационных телешоу. В то же время наряды супергероев Marvel не допускаются, несмотря на то, что они имеют корни из комиксов. Причина в том, что права на них принадлежат Disney.
Забастовка SAG-AFTRA приближается к сотому дню после того, как переговоры со студиями прервались на прошлой неделе без заключения сделки.
Ранее стало известно, что Гильдия сценаристов Америки (WGA) и главные голливудские студии достигли предварительной договоренности, которая положила конец 146-дневной забастовке. Соглашение содержит знаковые правила, регулирующие использование искусственного интеллекта (ИИ) в голливудских проектах, то есть в таких областях интеллектуальной собственности, как актерское мастерство, издательское дело, журналистика. Кроме того, в соглашении зафиксированы надлежащие прозрачность показателей стримингов и бонусы за просмотры.