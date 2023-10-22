Женщина боится останавливаться в отеле после ужасного опыта: что произошло

В последние годы Airbnb пользуется популярностью. Многие люди отказываются от проживания в гостиницах в пользу вариантов жилья, где можно самостоятельного приготовить еду, но многие по-прежнему остаются верны удобству гостиниц.

От удобств на территории отеля, таких как бассейны и тренажерные залы, до уверенности в том, что ваша кровать будет застелена, когда вы вернетесь в номер после целого дня знакомства с новым городом, - когда отели работают хорошо, они работают действительно хорошо.

У одной женщины опыт проживания в отеле оставил неприятные впечатления на всю жизнь, и в будущем она будет искать альтернативные варианты размещения после того, как персонал оставил без внимания шумную свадебную вечеринку.

«Только что вернулась из отеля, который должен был стать местом спокойного отдыха. У нас была шумная свадьба, которая продолжалась до позднего вечера, а гости свадьбы заняли холл на следующий день; ребенок кричал и плакал во время завтрака, в то время как оба родителя сидели и не удосужились его вывести; а в пятницу вечером в холле на полной громкости шел матч, и все постояльцы выпивали, кричали у экрана», - пожаловалась женщина.