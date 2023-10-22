Всемирно известная британская писательница Джоан Роулинг в очередной раз нарвалась на критику из-за своих высказываний о трансгендерных женщинах. На днях 58-летняя создательница серии книг о Гарри Поттере опубликовала в соцсети X (Twitter) фото из министерства юстиции с надписью на прозрачной ветрине в коридоре: «Повторяйте за нами: трансженщины - это женщины». В подписи к снимку знаменитость написала «Нет», сообщает Ivona.
«С радостью отсижу два года»: автор «Гарри Поттера» оскандалилась новым заявлением о трансгендерных женщинах
No. pic.twitter.com/YhoHfKdeat— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 17, 2023
Позже в ответ на один из комментариев пользователей Сети Джоан заявила, что не собирается менять свои убеждения на тему биологического пола и существования трансгендерных женщин и даже готова провести за решеткой два года за свои публичные заявления.
«Я с радостью отсижу два года, если альтернативой будет цензура и принудительное отрицание реальности и важности пола. Я серьезно, возбуждайте дело в суде. Это будет веселее, чем когда-либо на красной дорожке», - написала она.
I'll happily do two years if the alternative is compelled speech and forced denial of the reality and importance of sex. Bring on the court case, I say. It'll be more fun than I've ever had on a red carpet.— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 17, 2023
Отметим, что впервые Роулинг обвинили в трансфобии в 2020 году. Тогда автор бестселлеров пошутила над статьей под заголовком «Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют», заявив, что в ее время таких людей называли женщинами.
После волны хейта она запостила еще один твит, где написала: «Если биологического пола не существует, то однополой любви тоже нет. Если пола не существует, то вся реальность, в которой живут женщины, стирается. Я знаю многих транслюдей и люблю их, но размытие концепции биологического пола отбирает у многих людей возможность осмысленно обсуждать свою жизнь».