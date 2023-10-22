«С радостью отсижу два года»: автор «Гарри Поттера» оскандалилась новым заявлением о трансгендерных женщинах

Позже в ответ на один из комментариев пользователей Сети Джоан заявила, что не собирается менять свои убеждения на тему биологического пола и существования трансгендерных женщин и даже готова провести за решеткой два года за свои публичные заявления.

«Я с радостью отсижу два года, если альтернативой будет цензура и принудительное отрицание реальности и важности пола. Я серьезно, возбуждайте дело в суде. Это будет веселее, чем когда-либо на красной дорожке», - написала она.

I'll happily do two years if the alternative is compelled speech and forced denial of the reality and importance of sex. Bring on the court case, I say. It'll be more fun than I've ever had on a red carpet. — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 17, 2023

Отметим, что впервые Роулинг обвинили в трансфобии в 2020 году. Тогда автор бестселлеров пошутила над статьей под заголовком «Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют», заявив, что в ее время таких людей называли женщинами.