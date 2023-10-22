ФОТО ⟩ Бывший футболист-трансгендер Лейдли вошёл в топ-100 самых горячих женщин мира

В ежегодном списке представлены самые успешные и красивые женщины в сфере развлечений, спорта и поп-культуры.

Дэни Лейдли раньше был известен как Дин Джеймс Лейдли. Он успел сыграть 151 игру в Австралийской футбольной лиге (АФЛ). Лейдли занимал должность тренера в North Melbourne с 2003 по 2009 год.

56-летняя звезда австралийского футбола даже был женат и успел завести троих детей, пока в 2020 году не начал трансгендерный переход. Именно тогда дети узнали, что их любимый папа на самом деле ощущает себя «мамой».