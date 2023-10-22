Черный груздь - настоящий осенний гриб, выделяющийся в лесу своей темно-зеленой мясистой шляпкой. При намокании она становится скользкой. Исторически эти грибы многие употребляли в пищу - отваривали и солили, расхваливая их вкус, - но сейчас все чаще возникает вопрос о том, безопасны ли они, пишет RUS TVNET.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ⟩ Миколог назвал еще один гриб, которым не стоит увлекаться: они способствуют развитию раковых клеток
Черный груздь - ядовит или нет? Является ли он канцерогенным? Можно есть эти грибы или нет? Такими вопросами задалась телезрительница программы 4.studija.
Миколог Инита Даниэле рассказала, что примерно 10 лет назад появились первые исследования, указывающие на наличие канцерогена некотарина в организме черных груздей. Это вещество может способствовать развитию раковых клеток. Однако другие ученые попытались опровергнуть эту гипотезу.
Эксперт подтверждает, что четкой ясности и определенности в отношении рассматриваемых грибов нет, и поэтому призывает людей ограничить их потребление: «Но мы придерживаемся более твердой точки зрения - если есть сомнения, если были случаи, которые показывают, что не стоит увлекаться, то не увлекайтесь».