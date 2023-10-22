ОДИН В ОДИН ⟩ 26-летний внебрачный сын Шварценеггера шокировал сходством с отцом и показал огромные бицепсы

Как известно, 26-летний Баэн пошел по пути своего легендарного отца. Парень активно занимается спортом и является профессиональным культуристом. На снимках, которые Джозеф разместил в Instagram, он предстает в темно-серых шортах и демонстрирует свое прокачанное тело. Следует отметить, что сын Шварценеггера очень похож на него не только внешне, но и телосложением.

Кстати, рядом с Баэном на фотографиях позирует не менее известный инфлюэнсер Фрэнки Лапен. Мужчину прославили невероятного размера ягодицы.

«Никогда не угадаете, что мы сегодня качали», - заинтриговал подписью к фото Баэн.

Напомним, что Джозеф Баэн появился на свет после романа Арнольда Шварценеггера с горничной Милдред, работавшей в его доме в течение 20 лет. О наличии у «железного Арни» внебрачного сына стало известно только в 2011 году, когда Джозефу было уже 12 лет. Актер тщательно скрывал эту историю из своей биографии от прессы.