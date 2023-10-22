Каким знакам Зодиака пора срочно развернуться на 180 градусов – иначе беда

Овен

Вы будете поддерживать связи с другими людьми, сотрудничать и вести переговоры по ключевым вопросам. Однако присутствие Марса в Скорпионе означает, что вам следует в первую очередь доверять своим инстинктам, несмотря на то, что говорят другие.

Ваше стремление исполнить свои мечты должно победить желание угодить всем. Кроме того, вам следует научиться не быть слишком строгими к себе, особенно по мелочам, поскольку давление, которое вы на себя постоянно оказываете, лишает вас энергии и мотивации.

Ничего страшного, если вы съедите сладкий десерт, а не будете довольствоваться салатом и не беда, если пропустите тренировку. Завтра будет другой день и вашей жизни должно быть место для наслаждения.

Вы можете работать на полную катушку, когда речь идет о домашних проектах и задачах. Тем не менее, благодаря активному Меркурию, грамотное планирование позволит вам добиться лучших результатов меньшими усилиями. Сделайте наиболее приоритетными самые сложные задачи.

Лев

Настало время научиться сдерживать свой гнев и осваивать искусство дипломатии. У вас могут быть вполне весомые причины для того, чтобы испытывать раздражение по отношению к кому-то, однако соединение Луны с Юпитером может помочь вам подняться над этим и проявить себя с лучшей стороны.