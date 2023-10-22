ФОТО И ВИДЕО ⟩ Вкусно и дешево: в Таллинне прошел фестиваль армянской кухни

Фестиваль армянской кухни, организованный уже во второй раз, прошел в субботу, 21 октября, в Котле культуры. «Насладитесь настоящей армянской кухней! Поучаствуйте в разнообразных мастерских для детей, наслаждаясь приятной музыкой! Отличная еда и хорошее настроение гарантированы! Приводите своих друзей и детей, будет очень весело!» - говорится на странице фестиваля в Facebook. Участие в фестивале бесплатное.