СМОТРИТЕ ⟩ Фото Пэрис Хилтон с подросшим 10-месячным сыном вызвало оживленный спор в Сети

Так что на этот раз знаменитость решила это исправить и запостила серию снимков с 10-месячным малышом в Instagram. На фото звездная мама изображена в черном блестящем платье макси, а маленький Феникс позирует у нее на руках. Как рассказала Пэрис, она впервые привезла мальчика в Нью-Йорк:

«Мой драгоценный ангел Феникс впервые в Нью-Йорке», - подписала фотографии Хилтон.

В свою очередь, подписчики Пэрис наделали ей кучу комплиментов и ее малышу: «Генетически созданный, чтобы точно быть гением», «Он будет таким умным», «Он даже не догадывается, что через несколько лет он захватит мир».

Впрочем, были и те не слишком тактичные фанаты Хилтон, которые позволили себе критиковать размер головы маленького Феникса: «Вашего ребенка должен осмотреть детский нейрохирург, у него достаточно большой родничок (мягкое место) и макрокрания, вероятно, ему понадобится МРТ или УЗИ, чтобы исключить закупорку спинномозговой жидкости в мозгу, чтобы быть в безопасности», - написал один пользователь.

Другие же ему ответили, что Пэрис одна из самых богатых людей в мире, и, вероятно, сама обратила на это внимание: «Вы действительно считаете, что она этого не знает?» «Она одна из самых богатых людей в мире, уверяю вас, у нее под рукой целая больница. Ей не нужен ваш медицинский совет».