ПОКЛОННИКИ В ШОКЕ ⟩ Мерил Стрип рассталась с мужем и скрывала это шесть лет

Как выяснилось теперь, супруги тайно расстались еще шесть лет назад. Причина не называется. Они надеялись, что смогут наладить отношения, но этого не произошло.

74-летняя Стрип и 76-летний Гаммер заявили, что «всегда будут заботиться друг о друге, но они сделали свой выбор и намерены жить отдельно».

В 2002 году кинозвезда в интервью рассказала, что секрет ее брака заключается в «доброй воле и готовности прогибаться - и время от времени замолчать».