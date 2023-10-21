ПОКЛОННИКИ В ШОКЕ ⟩ Мерил Стрип рассталась с мужем и скрывала это шесть лет

Легендарная актриса Мерил Стрип рассталась со своим мужем Доном Гаммером. Их брак считался в Голливуде идеальным. Мерил и Дон поженились в 1978 году и воспитали четверых детей.
Как выяснилось теперь, супруги тайно расстались еще шесть лет назад. Причина не называется. Они надеялись, что смогут наладить отношения, но этого не произошло.
74-летняя Стрип и 76-летний Гаммер заявили, что «всегда будут заботиться друг о друге, но они сделали свой выбор и намерены жить отдельно».
В 2002 году кинозвезда в интервью рассказала, что секрет ее брака заключается в «доброй воле и готовности прогибаться - и время от времени замолчать».
Актриса Мерил Стрип за свою карьеру установила два невероятных рекорда. Она 21 раз номинировалась на премию «Оскар» (получила три премии в итоге) и 32 раза - на премию «Золотой глобус», которой удостоилась восемь раз!