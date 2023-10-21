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ПОКЛОННИКИ В ШОКЕ ⟩ Мерил Стрип рассталась с мужем и скрывала это шесть лет

Limon.ee
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Мэрил Стрип и ее муж Дон рассталась после 45 лет брака.
Мэрил Стрип и ее муж Дон рассталась после 45 лет брака. Фото: MARIO ANZUONI

Легендарная актриса Мерил Стрип рассталась со своим мужем Доном Гаммером. Их брак считался в Голливуде идеальным. Мерил и Дон поженились в 1978 году и воспитали четверых детей.

Как выяснилось теперь, супруги тайно расстались еще шесть лет назад. Причина не называется. Они надеялись, что смогут наладить отношения, но этого не произошло.

74-летняя Стрип и 76-летний Гаммер заявили, что «всегда будут заботиться друг о друге, но они сделали свой выбор и намерены жить отдельно».

В 2002 году кинозвезда в интервью рассказала, что секрет ее брака заключается в «доброй воле и готовности прогибаться - и время от времени замолчать».

Актриса Мерил Стрип за свою карьеру установила два невероятных рекорда. Она 21 раз номинировалась на премию «Оскар» (получила три премии в итоге) и 32 раза - на премию «Золотой глобус», которой удостоилась восемь раз!

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