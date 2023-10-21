«Лучшее средство контрацепции в Эстонии»: жизнь многодетной матери выставили в черном свете, заступился даже член Рийгикогу

Новое реалити-шоу «Одна неделя с Сильвией Ильвес» стартовало и уже вызвало споры после публикации в Kroonika. Там была опубликована рецензия с достаточно критикующим содержанием.

Если первоначально статья называлась «Новое реалити-шоу Сильвии Ильвес - лучшее средство контрацепции в Эстонии», то теперь заголовок изменен на «Новое реалити-шоу Сильвии Ильвес самым беспощадным образом показывает жестокость матери-одиночки, не жалея и детей».

Член Рийгикогу и семейный врач Кармен Йоллер прокомментировала скандальный заголовок у себя в социальных сетях.

Член Рийгикогу Кармен Йоллер Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Йоллер разместила скриншот заголовка на своей странице в Facebook. «Этот заголовок просто вонючий», - прокомментировала она оригинальный заголовок статьи. «Как вообще можно так плохо отзываться о чьих-то детях, не говоря уже об их матери? По сути, вы говорите, что этих детей не должно быть. Что это за слова? Я не являюсь поклонницей мировоззрения и образа жизни Сильвии Ильвес, и я бы не стала выставлять своих детей перед камерами в таком виде. Однако Сильвия сама решает, как ей жить и каких принципов придерживаться», - говорит Йоллер.

Не стал молчать и режиссер шоу «Одна неделя с Сильвией Ильвес» Урмас Ээро Лийв.