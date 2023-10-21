Рецензия нового реалити-шоу известной виолончелистки и матери четверых детей Сильвии Ильвес расстроила ее саму, режиссера шоу и члена Рийгикогу. «Как можно говорить такие плохие вещи о чьих-то детях, не говоря уже об их матери?» - удивляется Кармен Йоллер, комментируя статью, опубликованную в журнале Kroonika.
«Лучшее средство контрацепции в Эстонии»: жизнь многодетной матери выставили в черном свете, заступился даже член Рийгикогу
Новое реалити-шоу «Одна неделя с Сильвией Ильвес» стартовало и уже вызвало споры после публикации в Kroonika. Там была опубликована рецензия с достаточно критикующим содержанием.
Если первоначально статья называлась «Новое реалити-шоу Сильвии Ильвес - лучшее средство контрацепции в Эстонии», то теперь заголовок изменен на «Новое реалити-шоу Сильвии Ильвес самым беспощадным образом показывает жестокость матери-одиночки, не жалея и детей».
Член Рийгикогу и семейный врач Кармен Йоллер прокомментировала скандальный заголовок у себя в социальных сетях.
Йоллер разместила скриншот заголовка на своей странице в Facebook. «Этот заголовок просто вонючий», - прокомментировала она оригинальный заголовок статьи. «Как вообще можно так плохо отзываться о чьих-то детях, не говоря уже об их матери? По сути, вы говорите, что этих детей не должно быть. Что это за слова? Я не являюсь поклонницей мировоззрения и образа жизни Сильвии Ильвес, и я бы не стала выставлять своих детей перед камерами в таком виде. Однако Сильвия сама решает, как ей жить и каких принципов придерживаться», - говорит Йоллер.
Не стал молчать и режиссер шоу «Одна неделя с Сильвией Ильвес» Урмас Ээро Лийв.
«Черт возьми, сейчас я заведу пилу», - пишет Лийв в Facebook. «Редактор Kroonika был шокирован тем, что у людей есть дети, и их рождение приводит к множеству приятных, а иногда и не очень приятных событий и суеты», - говорит Лийв и добавляет: «Заголовок является одним из худших всех времен в эстонских СМИ, он оскорбителен для главных героев».
Эта статья не осталась незамеченной самой Сильвией Ильвес, которая разместила свое мнение в Instagram.
«Я получаю электронные письма от матерей - женщин, которые полны благодарности, а потом приходит рецензент из Kroonika - молодая, бездетная, красивая женщина, которая считает, что шоу - это лучшее средство контрацепции в Эстонии. Так неужели моя повседневная жизнь действительно так шокирует?» - заключила Сильвия. Она также разместила рецензию на своей странице в Facebook, где взяла чуть более жалостливый тон: «Когда я увидела, что автор - молодая женщина без детей, я почувствовала облегчение. Ей не нужно понимать ту жизнь, которую я так люблю, со всей ее красотой и болью».
Эстонская виолончелистка и многодетная мать сказала Elu24, что ей не очень-то хочется осуждать автора статьи, хотя оригинальное название ее немного задело.
«Поначалу это название меня напугало. Но потом я подумала, что попытаюсь понять, а не судить. Я понимаю, что для автора моя повседневная жизнь представляла собой хаос и много суеты. Я понимаю эту молодую особу», - сказала Ильвес.
«Люди в этом отношении разные. Я сознательно завела детей», - говорит Ильвес.