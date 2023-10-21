Бритни Спирс раскрыла жуткие подробности аборта

Главной сенсацией после выхода мемуаров Бритни Спирс стало то, что в 19 лет на сделала от Джастина Тимберлейка аборт - по его инициативе. И у этой истории, как выяснилось, есть жуткие подробности.
Прервала свою беремнность Бритни, пишет TMZ, в домашних условиях. К врачу она обращаться не стала, поскольку боялась огласки. Родителям о том, что вынашивает ребенка, тоже не сказала: они с Джастином договорились, что о нерожденном малыше никто никогда не узнает.
Выпив таблетку, 19-летняя Бритни стала буквально кричать от боли. Пока она лежала в ванной на полу, Джастин играл ей на гитаре. «Я рыдала, пока все не закончилось. Продолжалось это несколько часов, и я не помню, чем закончилось, но помню две вещи - боль и страх - даже двадцать лет спустя», - цитирует певицу таблоид.
Бритни Спирс призналась, что была не против стать матерью в таком юном возрасте. Звезда призналась, что, если бы Джастин дал возможность возлюбленной самой решить, как поступить, она бы никогда не сделала аборт.