Бритни Спирс раскрыла жуткие подробности аборта

Прервала свою беремнность Бритни, пишет TMZ, в домашних условиях. К врачу она обращаться не стала, поскольку боялась огласки. Родителям о том, что вынашивает ребенка, тоже не сказала: они с Джастином договорились, что о нерожденном малыше никто никогда не узнает.

Выпив таблетку, 19-летняя Бритни стала буквально кричать от боли. Пока она лежала в ванной на полу, Джастин играл ей на гитаре. «Я рыдала, пока все не закончилось. Продолжалось это несколько часов, и я не помню, чем закончилось, но помню две вещи - боль и страх - даже двадцать лет спустя», - цитирует певицу таблоид.