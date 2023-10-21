Как прежде не будет: Глоба назвал два знака Зодиака, жизнь которых перевернется в ноябре

Представители воздушного знака с 4 ноября попадут в водоворот забот и хлопот. Павел Глоба рекомендует Близнецам проявить концентрацию и внимательность. Если вы справитесь с большим количеством задач, позитивные перемены в жизни не заставят себя долго ждать.