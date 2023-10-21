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Как прежде не будет: Глоба назвал два знака Зодиака, жизнь которых перевернется в ноябре

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Известный астролог, публицист и писатель Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака радикальные перемены с 4 ноября 2023 года. Два представителя зодиакального круга попадут в водоворот событий, их жизнь кардинально изменится.

Близнецы

Представители воздушного знака с 4 ноября попадут в водоворот забот и хлопот. Павел Глоба рекомендует Близнецам проявить концентрацию и внимательность. Если вы справитесь с большим количеством задач, позитивные перемены в жизни не заставят себя долго ждать.

Рыбы

Представителям водного знака после 4 ноября попадут все карты в руки. Множество уникальных шансов откроется перед Рыбами. Звезды советуют ими воспользоваться, чтобы не кусать потом локти. Риск будет оправдан: Рыбы наладят финансовое положение и личную жизнь.

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